خطوات العناية بالبشرة خلال حرارة الصيف.. تعرف عليها

خطوات العناية بالبشرة خلال حرارة الصيف.. تعد البشرة من أهم الأمورالتي تهتم بها الفتيات، للحصول على الحيوية والإشراق، وغالبًا ما تظهر متعبة، وجافة، ويمكن أن تكون البشرة باهتة، يرجع نتيجة لبعض عوامل، مثل الإجهاد، نقص النوم، سوء التغذية، أو تلوث البيئة، لذلك يحتاج استخدام مكونات طبيعية تمنحك نتيجة دون أضرار.

في ذات السياق، أوضحت رشا محمد، خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، في تصريحات خاصة لموقع "الموجز"، خلال التقرير التالية خطوات العناية بالبشرة خلال حرارة الصيف، وهي:

نصائح قيمة لتحسين العناية بالبشرة خلال فصل الصيف

تقليل التعرض المباشر للشمس وترطيب الجسم:

تهتم الفتيات بصحة البشرة خلال فصل الصيف، من خلال التقليل من التعرض للأشعة الشمسية المباشرة والحرص على شرب كميات كافية من الماء يساعد كثيرًا في المحافظة على نضارة البشرة.

استخدام الثلاجة لتخزين مستحضرات التجميل:

تعد هذه الخطوة من أهم الخطوات لتبريد المنتجات وإضفاء إحساس بالانتعاش عند وضعها على البشرة، من أجل الحافظ على فعالية المكونات ويعطي الشعور بالإنتعاش الفوري.

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اختيار منتجات ذات تأثير مبرّد:

البحث عن مستحضرات تحتوي على مواد كالمنثول التي تعطي إحساسًا بالانتعاش هو خيار ممتاز لفصل الصيف.

استخدام رذاذ المياه المنعشة والمياه الحرارية: هذه المنتجات تساعد في تجديد البشرة وتوفير الحماية من التلوث، مما يضفي شعورًا بالنضارة.

الاستحمام بماء فاتر: الماء الفاتر أفضل من الماء البارد في الصيف، حيث يساعد على إنعاش الجسم دون زيادة الحرارة.

اختيار عطور خفيفة ومنعشة: العطور الصيفية الخفيفة ذات الروائح المنعشة كالحمضيات والأعشاب هي أفضل الخيارات، لتجنب التهيج والتصبغات.

ينصح باتباع هذه النصائح البسيطة، للحفاظ على صحة البشرة وإنعاشها خلال فصل الصيف الحار.

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