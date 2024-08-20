حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة في مصر اليوم الأربعاء 21-8-2024

حالة الطقس.. يشهد طقس اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، حالة من الاستقرارًا في معدل درجات الحرارة على مستوى البلاد، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة في معظم أنحاء البلاد, وتتجاوز درجة الحرارة 37 في بعض المناطق الداخلية.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم

كشفت الهيئة عن توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-8-2024 ، حيث يسود طقس حار ورطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما ستشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد طقسًا شديد الحرارة, وخلال الليل، سيكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة

أفادت هيئة الأرصاد بأن شبورة مائية خفيفة ستتكون صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية, كما توقعت نشاط رياح معتدلة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية ستكون شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فسيكون معتدلًا إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-8-2024 على محافظات ومدن مصر: