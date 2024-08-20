siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة في مصر اليوم الأربعاء 21-8-2024

الطقس اليوم
الطقس اليوم

حالة الطقس.. يشهد طقس اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، حالة من الاستقرارًا في معدل درجات الحرارة على مستوى البلاد، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة في معظم أنحاء البلاد, وتتجاوز درجة الحرارة 37 في بعض المناطق الداخلية.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم 

كشفت الهيئة عن توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-8-2024 ، حيث يسود طقس حار ورطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما ستشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد طقسًا شديد الحرارة, وخلال الليل، سيكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية.

لا يفوتك

‎اليوم الثلاثاء .. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر

الظواهر الجوية المتوقعة

أفادت هيئة الأرصاد بأن شبورة مائية خفيفة ستتكون صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية, كما توقعت نشاط رياح معتدلة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وذكرت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية ستكون شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فسيكون معتدلًا إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21-8-2024 على محافظات ومدن مصر:

 

المدينةدرجة الحرارة العظمىدرجة الحرارة الصغرى
القاهرة3727
العاصمة الإدارية3727
6 أكتوبر3826
بنهــــا3726
دمنهور3625
وادي النطرون3626
كفر الشيخ3626
المنصورة3625
الزقازيق3726
شبين الكوم3726
طنطا3526
دمياط3324
بورسعيد3426
الإسماعيلية3825
السويس3726
العريش3424
رفح3324
رأس سدر3927
نخل3921
كاترين3118
الطور4027
طابا3828
شرم الشيخ4029
الإسكندرية3425
العلمين3324
مطروح3323
السلوم3524
سيوة4126
رأس غارب3929
الغردقة4130
سفاجا4028
مرسى علم4029
شلاتين4230
حلايب3729
أبو رماد3929
رأس حدربة3628
الفيوم3825
بني سويف3925
المنيا4024
أسيوط4125
سوهاج4226
قنا4327
الأقصر4328
أسوان4329
الوادي الجديد4424
أبو سمبل4228
لا يفوتك

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 30-7-2024.. تحذير من أمطار رعدية ورياح مثيرة لـ الرمال والأتربة

حالة الطقس اليوم الاثنين 29-7-2024.. درجات حرارة معتدلة والعظمى بالقاهرة 36

حالة الطقس غدًا الاثنين 29-7-2024.. شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء

حالة الطقس اليوم الأحد 28-7-2024.. أجواء معتدلة وحذر وترقب على شواطىء المتوسط
تم نسخ الرابط