‎اليوم الثلاثاء .. اعرف حالة الطقس في مصر وتفاصيل درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، بالتزامن مع عدم الاستقرار وتتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

حالة الطقس الآن في مصر

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

‎متى يتحسن الطقس في مصر ؟

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يبدأ يوم الأربعاء 21 أغسطس بشبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ووجهت الهيئة عدة نصائح للمواطنين للقيادة بأمان أثناء الشبورة المائية، منها: «إضاءة جميع أنوار السيارة، فتح زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها، ضاعفة مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك، استعمل مساحات المطر، لتخفيف من حدة الشبورة».

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على النحو التالي:

القاهرة 37 40

العاصمة الإدارية 37 40

6 أكتوبر 38 40

بنها 37 39

دمنهور 36 38

وادي النطرون 36 38

كفر الشيخ 36 39

المنصورة 36 38

الزقازيق 37 40

شبين الكوم 37 40

طنطا 35 38

دمياط 33 36

بورسعيد 34 37

الإسماعيلية 38 41

السويس 37 39

العريش 34 37

رفح 33 38

رأس سدر 39 41

نخل 39 41

كاترين 31 33

الطور 40 42

طابا 38 41

شرم الشيخ 40 43

الإسكندرية 34 37

العلمين الجديدة 33 36

مطروح 33 36

السلوم 35 38

سيوة 41 42

رأس غارب 39 41

الغردقة 41 44

سفاجا 40 43

مرسى علم 41 43

شلاتين 42 44

حلايب 37 39

أبو رماد 39 41

رأس حدربة 36 39

الفيوم 38 40

بني سويف 39 41

المنيا 40 42

أسيوط 41 43

سوهاج 42 43

قنا 43 44

الأقصر 43 44

أسوان 43 44

الوادي الجديد 44 45

أبو سمبل 42 43

‎حالة الطقس غدا بالساعات

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة يوم غدًا الخميس على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري 36 38

السواحل الشمالية: 32 35

جنوب سيناء: 41 43

شمال الصعيد: 40 42

جنوب الصعيد: 44 45

الطقس في مصر يوم الجمعة 23 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 36 38

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 40 43

شمال الصعيد 40 42

جنوب الصعيد 44 45

درجات الحرارة يوم السبت 24 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 35 37

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 39 41

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 44 45

درجات الحرارة يوم الأحد 25 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 35 37

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 40 42

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 43 44

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