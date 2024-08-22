اعرف حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 22 أغسطس 2024، بالتزامن مع عدم الاستقرار وتتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

حالة الطقس الآن في مصر

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

‎متى يتحسن الطقس في مصر ؟

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط حركة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، بينما تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.

وأضافوا أن حالة البحر المتوسط، تكون من خفيفة إلى معتدلة، وترتفع الأمواج فيه من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، في حين تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وترتفع الأمواج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس على النحو التالي:

درجات الحرارة في القاهرة 36 26

درجات الحرارة في العاصمة الادارية 36 26

درجات الحرارة في 6 اكتوبر 37 25

درجات الحرارة في بنها 36 25

درجات الحرارة في دمنهور 35 24

درجات الحرارة في وادى النطرون 35 25

درجات الحرارة في كفر الشيخ 35 25

درجات الحرارة في المنصورة 35 24

درجات الحرارة في الزقازيق 36 25

درجات الحرارة في شبين الكوم 36 25

درجات الحرارة في طنطا 34 25

درجات الحرارة في دمياط 32 24

درجات الحرارة في بورسعيد 33 25

درجات الحرارة في الإسماعيلية 38 24

درجات الحرارة في السويس 37 25

درجات الحرارة في العريش 33 24

درجات الحرارة في رفح 33 24

درجات الحرارة في رأس سدر 39 25

درجات الحرارة في نخل 37 21

درجات الحرارة في كاترين 31 18

درجات الحرارة في الطور 39 27

درجات الحرارة في طابا 38 28

درجات الحرارة في شرم الشيخ 41 31

درجات الحرارة في الإسكندرية 33 25

درجات الحرارة في العلمين 32 24

درجات الحرارة في مطروح 32 23

درجات الحرارة في السلوم 33 24

درجات الحرارة في سيوة 41 26

درجات الحرارة في رأس غارب 39 29

درجات الحرارة في الغردقة 41 29

درجات الحرارة في سفاجا 40 28

درجات الحرارة في مرسى علم 40 29

درجات الحرارة في شلاتين 43 30

درجات الحرارة في حلايب 38 29

درجات الحرارة في أبو رماد 39 29

درجات الحرارة في رأس حدربة 37 28

درجات الحرارة في الفيوم 38 25

درجات الحرارة في بني سويف 38 25

درجات الحرارة في المنيا 39 23

درجات الحرارة في أسيوط 40 24

درجات الحرارة في سوهاج 41 26

درجات الحرارة في قنا 43 27

درجات الحرارة في الأقصر 43 28

درجات الحرارة في أسوان 44 29

درجات الحرارة في الوادى الجديد 43 29

درجات الحرارة في أبوسمبل 42 30

‎حالة الطقس غدا بالساعات

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة يوم غدًا الجمعة على النحو التالي:

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 36 38

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 40 43

شمال الصعيد 40 42

جنوب الصعيد 44 45

‎حالة الطقس في الايام المقبلة

درجات الحرارة يوم السبت 24 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 35 37

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 39 41

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 44 45

درجات الحرارة يوم الأحد 25 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 35 37

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 40 42

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 43 44

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