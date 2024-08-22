حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة في مصر.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024 في مصر، حيث تتوقع ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع ارتفاع نسبة الرطوبة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة في مصر

حالة الطقس في القاهرة

أكدت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024، سيكون حار شديد الرطوبة نهاراً في القاهرة الكبرى، كما سيكون رطباً على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

حالة الطقس



حالة الطقس في الإسكندرية





واشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم الموافق 22 أغسطس 2024، تشهد وجود شبورة مائية تسيطر في ساعات الصباح في الطرق السريعة القريبة المسطحات المائية.

تسيطر على البحر المتوسط رياح نشطة خفيفة إلى متوسطة على أغلب الأنحاء. عادة ما تكون محملة بالأتربة والرمال، كما تسيطر الرياح على محافظة الوادي الجديد وجنوب سيناء.



درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024

درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس 22 أغسطس 2024

القاهرة والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 36 بينما المحسوسة 38 درجة مئوية



السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35



جنوب سيناء العظمى 41 والمحسوسة 43



شمال الصعيد العظمى 39 والمحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 43 والمحسوسة 44

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