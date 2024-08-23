حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة في مصر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024، وتبين أن هناك زيادة في درجات الحرارة، مقارنة بالأيام الماضية، لذلك سيكون شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، رطبا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.
حالة الطقس في القاهرة
واشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024، ستكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى الوجه البحري، كما سيكون الطقس حار جدا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، أما على السواحل الشمالية سيكون الطقس رطبا ليلاً على أغلب الأنحاء.
تؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أنه سيكون هناك شبورة مائية تسيطر على الطرق السريعة، فضلاً عن وجود رياح خفيفة إلى متوسطة تسيطر على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى جنوب سيناء.
حالة الطقس في الإسكندرية
وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن، حاجة الطقس في البحر المتوسط ستكون معتدلة، كما أن ارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 23 أغسطس 2024
القاهرة العظمى 35 والصغرى 25
المنصورة العظمى 35 والصغرى 25
الزقازيق العظمى 35 والصغرى 25
دمياط العظمى 32 والصغرى 25
بورسعيد العظمى 33 والصغرى 26
الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 24
السويس العظمى 35 والصغرى 25
العريش العظمى 32 والصغرى 24
رفح العظمى 32 والصغرى 23
الطور العظمى 36 والصغرى 29
طابا العظمى 36 والصغرى 28
شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30
الإسكندرية العظمة 32 والصغرى 24
العلمين الجديدة العظمى 31 والصغرى 23
مطروح العظمى 30 والصغرى 23
الغردقة العظمى 40 والصغرى 29
سفاجا العظمى 39 والصغرى 28
الأقصر العظمى 43 والصغرى 29
أسوان العظمى 44 والصغرى 29
الوادي الجديد العظمة 42 والصغرى 30
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