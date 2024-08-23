المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر
شهد سعر الذهب وسبائك الذهب في السوق المحلي، اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 حالة من الارتفاع , لتسجل سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام، وهي الأكثر مبيعًا، نحو 79,880 جنيها، ما يعادل نحو 2,615.29 دولار.
سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر
ترصد جريدة “الموجز” سعر الذهب وسبائك الذهب اليوم الجمعة 23 أغسطسط 2024, وفقًا لشعبة العامة للذهب, وجاءت الأسعار كالتالي:
أسعار الذهب اليوم
أوضحت الشعبة العامة للذهب أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-8-2024، وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الذهب عيار 24 اليوم
بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 3,954 جنيهًا للجرام، ويُعتبر هذا النوع الأكثر انتشارًا في دول الخليج.
سعر الذهب عيار 21 اليوم
سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3,460 جنيهًا للجرام، ويُعد الأكثر انتشارًا في محافظتي القاهرة والإسكندرية.
سعر الذهب عيار 18 اليوم
وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 2,966 جنيهًا للجرام، وهو النوع الأكثر انتشارًا في صعيد مصر.
سعر أونصة الذهب
سجل سعر الذهب عالميًا اليوم 2,492 دولارًا للأوقية، وفقًا للأسعار العالمية في البورصات الخارجية.
أسعار سبائك الذهب اليوم
جاءت أسعار سبائك الذهب اليوم كالتالي:
سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام
صعد سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في مصر ليصل إلى 3966 جنيها، بما يعادل نحو 81.29 دولار.
سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام
حقق سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام ارتفاعًا ليصل إلى 9915 جنيها، بما يعادل نحو 203.22 دولار.
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام
ارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام في مصر إلى 19.830 جنيها، بما يعادل نحو 406.44 دولار.
سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام
وصل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام إلى 396.600 جنيها، بما يعادل نحو 8128.86 دولار.
سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام
سجل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم في مصر ارتفاعًا إلى 1.983.000 جنيها، بما يعادل نحو 40.644.32 دولار.
سعر سبيكة الذهب وزن كيلو
صعد سعر سبيكة الذهب وزن كيلو إلى 3.966.000 جنيها، بما يعادل نحو 81.288.65 دولار.
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