أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-8-2024.. بكام عيار 18 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-8-2024 حالة من التراجع مقارنة بأمس, ليسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2954 جنيهًا للشراء، مقابل 2965 جنيهًا للبيع, وفقًا لمؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب.

سعر الذهب اليوم

يتساءل الكثيرون عن أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23-8-2024, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الذهب اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 وفقًا لآخر تحديث من الشعبة العامة للذهب ومؤسسة جولد بيليون، وجاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 3945 جنيهًا للشراء مقابل 3955 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 21 ليصل إلى 3450 جنيهًا للشراء و3460 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل عيار 18 في التعاملات المسائية 2954 جنيهًا للشراء، مقابل 2965 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 14 نحو 2290 جنيهًا للشراء بينما سجل 2300 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 27,630 جنيهًا للشراء، مقابل 27,720 جنيهًا للبيع.

الذهب

سعر الذهب عالميًا

شهدت سعر الذهب عالميًا حالة من التراجع وفق آخر تحديث بقيمة 5 دولارات للأونصة، ليصل إلى 2500 دولار.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

التقلبات الاقتصادية العالمية: يشهد الذهب تقلبات في أسعاره استجابةً للتغيرات الاقتصادية العالمية, وفي أوقات الأزمات الاقتصادية أو عدم الاستقرار المالي، غالباً ما يلجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

سعر الدولار الأمريكي: يرتبط سعر الذهب بشكل وثيق بسعر الدولار الأمريكي, عندما يرتفع الدولار، يصبح الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الدوليين، مما قد يضغط على الأسعار, على العكس، عندما ينخفض الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع.

الطلب والعرض: يلعب العرض والطلب دوراً مهماً في تحديد أسعار الذهب, والتغيرات في الطلب على الذهب من قبل الصناعة، خاصةً في صناعة المجوهرات والتكنولوجيا، وكذلك المناجم التي توفر الذهب، تؤثر بشكل كبير على الأسعار.

التضخم وأسعار الفائدة: يتأثر الذهب بمعدلات التضخم وأسعار الفائدة, وفي فترات التضخم المرتفع، يُعتبر الذهب وسيلة للحفاظ على القيمة، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع. بالمقابل، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، قد ينخفض الطلب على الذهب كاستثمار غير منتج.

الأحداث الجيوسياسية: تؤثر الأحداث السياسية والجيوسياسية مثل الحروب، النزاعات التجارية، والعقوبات الاقتصادية على أسواق الذهب, وهذه الأحداث غالباً ما تدفع المستثمرين إلى الذهب كوسيلة لتقليل المخاطر.

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