بعد تراجع أسعار الذهب عالميًا وسط ارتفاع الدولار.. هل تنخفض في مصر؟

شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضًا كبيرًا منذ تعاملات الثلاثاء الماضي، حيث تراجعت من أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقد بلغ إجمالي التراجع 26 دولارًا خلال ثلاثة أيام فقط. وخلال السطور التالية يرصد "الموجز" التفاصيل.

تأثير ارتفاع الدولار على أسعار الذهب العالمية

تزامن هذا الانخفاض في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار عالميًا، حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى 101.2 يوم الخميس، بعد أن كان قد شهد انخفاضًا لأربع جلسات متتالية وصولًا إلى أدنى مستوياته هذا العام، بحسب بيانات «ترادينج إكونوميكس».

وأشار الدكتور حسام العجمي، خبير شؤون الذهب في مؤسسة «جولد بيليون»، في تصريحات صحفية، إلى أن أسعار الذهب المحلية تأثرت بشكل واضح خلال اليومين الماضيين بسبب التراجع العالمي في الأسعار.

ارتباط أسعار الذهب المحلية بالأسعار العالمية

وأضاف العجمي أن سعر الذهب في السوق المحلية بات مرتبطًا بشكل كبير بسعره العالمي، مما يجعله أحد أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب بالمحلات والصاغة. إلى جانب ذلك، هناك عوامل أخرى تؤثر على الذهب مثل سعر الدولار والعرض والطلب.

أسعار الذهب في السوق المحلية

وبالنسبة لأسعار الذهب المحلية، فقد سجل عيار 21 اليوم 3465 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 3960 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 2970 جنيهًا، وذلك قبل احتساب المصنعية أو الضريبة.

لماذا ارتفع سعر الذهب؟

شهد الذهب زيادة ملحوظة في قيمته بنسبة 21% منذ بداية العام الجاري، و32% خلال السنة الماضية. يعكس هذا الارتفاع إجماع الأسواق على احتمالية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يزيد من جاذبية الذهب كاستثمار بديل عن السندات ذات العوائد المنخفضة.

كما ساهم الدعم الحكومي الصيني في هذا الارتفاع، حيث عززت الصين من مخزوناتها من الذهب في محاولة لتعزيز استقلالها عن الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى ذلك، دفعت المشتريات الكبيرة للبنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم بأسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة.

اقرأ أيضا