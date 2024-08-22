وضع حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية.. اعرف الحقيقة الكاملة

في ظل الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بدءًا من أول سبتمبر 2024، أصدر البنك المركزي المصري بيانًا رسميًا لتوضيح الحقيقة وكشف التفاصيل الكاملة، وخلال السطور التالية يرصد "الموجز" التفاصيل.

وضع حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية

أكد البنك المركزي المصري أن تحديد حدود صرف العملات الأجنبية هو أمر متروك لكل بنك على حدة، حيث يحدد كل بنك سياسته الخاصة بهذا الشأن ويعتمدها من قبل مجلس إدارته. يأتي هذا البيان في رد مباشر على ما تم تداوله بشأن مطالبة البنك المركزي للبنوك بفرض قيود على عمليات السحب بالعملات الأجنبية، وهو ما نفاه البنك بشكل قاطع.

وأوضح البنك المركزي في بيانه أنه قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه، وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، وذلك بهدف تيسير العمليات المالية للمتعاملين مع البنوك.

وشدد البيان على أن البنك المركزي لم يصدر أي تعليمات جديدة تتعلق بحدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية، وأن كل ما يُشاع حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. كما دعا البنك إلى ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي، لتجنب تأثيراتها السلبية المحتملة على الاقتصاد القومي.

من جانبه، صرح محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 أسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 200% مقارنة بالفترات السابقة. وأشار إلى أن هذه التحويلات غالبًا ما تُستثمر في شهادات ادخارية داخل البنوك، مما يعزز من استقرار النظام المصرفي.

وأكد الإتربي أن البنك المركزي لم يفرض أي قيود على السحب بالدولار، وأن القطاع المصرفي المصري يتمتع بقوة كبيرة بعد إعادة الهيكلة الأخيرة. وأشاد بالإدارة الحكيمة للبنك المركزي والنتائج الإيجابية التي تحققت، ومنها ارتفاع أرباح القطاع المصرفي.

في ختام البيان، أكد البنك المركزي على أهمية التحلي بالوعي والتأكد من دقة المعلومات قبل تداولها، مشيرًا إلى أن الاستقرار المالي والاقتصادي هو أمر حيوي لا يحتمل الشائعات أو الأخبار المغلوطة.

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