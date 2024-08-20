موعد بداية فصل الخريف وانتهاء الصيف في مصر 2024.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الطقس الحار الرطب في معظم أنحاء البلاد، مما يثير تساؤلات المواطنين حول موعد انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف لعام 2024.

يستعرض “ الموجز ” التفاصيل كاملة

مدة فصل الصيف في 2024

أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية بأن فصل الصيف لعام 2024 سيستمر لنحو 94 يومًا، حيث ينتهي يوم الأحد 22 سبتمبر 2024.



وفي هذا اليوم، سيبدأ فصل الخريف، والذي يعرف بيوم الاعتدال الخريفي، وهو الوقت الذي تتعامد فيه الشمس على خط الاستواء.

موعد بدء فصل الخريف

وفقًا للتوقعات الفلكية، سيبدأ فصل الخريف يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة. يعتبر هذا اليوم هو لحظة تعامد الشمس على خط الاستواء، حيث يتساوى طول الليل والنهار على سطح الأرض.

الخريف

متى ينتهي الصيف ويبدأ الخريف؟

يتبقى حوالي 33 يومًا فقط على انتهاء فصل الصيف وبداية فصل الخريف، بعد أن بدأ فصل الصيف يوم الخميس 20 يونيو 2024، سيستمر الصيف لمدة 93 يومًا و15 ساعة.

موعد بدء فصل الشتاء 2024

بالنسبة لفصل الشتاء لعام 2024، فقد أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه سيبدأ يوم السبت 21 ديسمبر 2024 ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة، لينتهي يوم الخميس 20 مارس 2025.

فصل الخريف: التغيرات الفلكية

يبدأ فصل الخريف يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، وهو الوقت الذي تكون فيه الشمس عمودية على خط الاستواء.

بعد هذا التاريخ، تبدأ الشمس في الانتقال تدريجيًا نحو الجنوب، مما يؤدي إلى تقصير النهار وزيادة طول الليل في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي.

ملاحظات فلكية إضافية

في فترة الاعتدال الخريفي، يتساوى طول الليل والنهار على سطح الأرض. بعد ذلك، يبدأ النهار في التناقص تدريجياً حتى يصل إلى أقصر طول له في 23 ديسمبر 2024، عند الانقلاب الشتوي، حيث يكون الليل أطول من النهار.

بهذا، نكون قد استعرضنا تفاصيل فصول السنة المقبلة ومواعيد بدايتها ونهايتها بدقة.



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