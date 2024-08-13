بالساعة والتاريخ.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي والعودة للتوقيت الشتوي

موعد إلغاء التوقيت الصيفي من أكثر الأسئلة الشائعة على محركات البحث المختلفة، إذ يرغب الكثيرون في موعد إلغاء التوقيت الصيفي وعودة العمل بالتوقيت الشتوي.

ويوفّر التوقيت الصيفي العديد من المميزات التي دفعت الحكومة المصرية للاعتماد عليه في الفترة الحالية، وبخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ولكن الكثيرون باتوا يرغبون في معرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي في مصر

وكانت الحكومة المصرية قد قررت عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي، بعدما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع القانون الصادر عن مجلس النواب، بعد أن تقدمت به الحكومة.

وفي الفترة الأخيرة، نفت رئاسة مجلس الوزراء الأنباء التي تم تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قرب إلغاء التوقيت الصيفي 2024، مؤكدًا أن تلك الأنباء غير حقيقية.

يذكر أن مشروع قانون التوقيت الصيفي يستهدف زيادة الساعة للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة، بما يتيح إمكانية الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولًا إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

وبموجب أحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، فإنه «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

ووفقًا لذلك فإنه سيتم تطبيق التوقيت الشتوي 2024 اعتبارا من منتصف ليلة يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024، عند الساعة 12:00 صباحًا، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، ويستمر العمل به نحو 6 أشهر حتى شهر أبريل من العام القادم، وتحديدًا تى تمام الساعة 11 من ليلة يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر.

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