اليوم.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، بالتزامن مع عدم الاستقرار وتتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.
حالة الطقس الآن في مصر
وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.
تفاصيل حالة الطقس اليوم
ويتوقع خبراء الأرصاد تكوّن شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وناشدت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المحددة منعا لوقوع حوادث الطرق.
توقعت خرائط الطقس سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من ( حلايب وشلاتين وأبو سمبل)، وسط نشاط الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ( حلايب وشلاتين وأبوسمبل )على فترات متقطعة.
كيف اعرف درجة الحرارة الطقس
وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد على النحو التالي:
- القاهرة 35 37
- 6 أكتوبر 36 38
- بنها 35 37
- دمنهور 34 36
- وادي النطرون 34 36
- كفر الشيخ 33 37
- المنصورة 35 37الزقازيق 35 37
- شبين الكوم 34 36
- طنطا 34 36
- دمياط 32 35
- بورسعيد 32 35
- الإسماعيلية 37 39
- السويس 37 39
- العريش 34 37
- رفح 33 36
- رأس سدر 37 39
- نخل 34 36
- كاترين 32 34
- الطور 37 39
- طابا 34 36
- شرم الشيخ 38 40
- الإسكندرية 33 36
- العلمين الجديدة 32 35
- مطروح 32 35
- السلوم 32 35
- سيوة 38 40
- رأس غارب 38 40
- الغردقة 39 41
- سفاجا 38 40
- مرسى علم 39 41
- شلاتين 38 40
- حلايب 36 37
- أبورماد 37 39
- رأس حدربة 36 38
- الفيوم 38 40
- بني سويف 38 40
- المنيا 39 41
- أسيوط 40 42
- سوهاج 40 42
- قنا 42 43
- الأقصر 42 43
- أسوان 42 43
- الوادي الجديد 41 42
- أبوسمبل 43 44
حالة الطقس غدا بالساعات
وجاءت أحوال الطقس في مصر يوم غدًا الإثنين 26 أغسطس 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 35 37
- السواحل الشمالية 32 35
- جنوب سيناء 38 40
- شمال الصعيد 40 42
- جنوب الصعيد 43 44
حالة الطقس في الايام المقبلة
الطقس في مصر يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024
- المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 35 37
- السواحل الشمالية 32 35
- جنوب سيناء 40 42
- شمال الصعيد 40 42
- جنوب الصعيد 44 45
- درجات الحرارة يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024
الطقس في مصر يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 35 37
- السواحل الشمالية 33 36
- جنوب سيناء 39 41
- شمال الصعيد 39 41
- جنوب الصعيد 45 46
الطقس في مصر يوم الخميس 29 أغسطس 2024
المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 34 36
- السواحل الشمالية 32 35
- جنوب سيناء 38 40
- شمال الصعيد 38 40
- جنوب الصعيد 42 43
الطقس في مصر يوم الجمعة 30 أغسطس 2024
- المنطقة العظمى المحسوسة
- القاهرة والوجه البحري 34 36
- السواحل الشمالية 31 34
- جنوب سيناء 38 40
- شمال الصعيد 38 40
- جنوب الصعيد 42 43
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