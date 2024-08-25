‎اليوم.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، بالتزامن مع عدم الاستقرار وتتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

حالة الطقس الآن في مصر

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد تكوّن شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وناشدت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المحددة منعا لوقوع حوادث الطرق.

توقعت خرائط الطقس سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من ( حلايب وشلاتين وأبو سمبل)، وسط نشاط الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ( حلايب وشلاتين وأبوسمبل )على فترات متقطعة.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأحد على النحو التالي:

القاهرة 35 37

6 أكتوبر 36 38

بنها 35 37

دمنهور 34 36

وادي النطرون 34 36

كفر الشيخ 33 37

المنصورة 35 37الزقازيق 35 37

شبين الكوم 34 36

طنطا 34 36

دمياط 32 35

بورسعيد 32 35

الإسماعيلية 37 39

السويس 37 39

العريش 34 37

رفح 33 36

رأس سدر 37 39

نخل 34 36

كاترين 32 34

الطور 37 39

طابا 34 36

شرم الشيخ 38 40

الإسكندرية 33 36

العلمين الجديدة 32 35

مطروح 32 35

السلوم 32 35

سيوة 38 40

رأس غارب 38 40

الغردقة 39 41

سفاجا 38 40

مرسى علم 39 41

شلاتين 38 40

حلايب 36 37

أبورماد 37 39

رأس حدربة 36 38

الفيوم 38 40

بني سويف 38 40

المنيا 39 41

أسيوط 40 42

سوهاج 40 42

قنا 42 43

الأقصر 42 43

أسوان 42 43

الوادي الجديد 41 42

أبوسمبل 43 44

‎حالة الطقس غدا بالساعات

وجاءت أحوال الطقس في مصر يوم غدًا الإثنين 26 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 35 37

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 38 40

شمال الصعيد 40 42

جنوب الصعيد 43 44

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حالة الطقس في الايام المقبلة

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 35 37

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 40 42

شمال الصعيد 40 42

جنوب الصعيد 44 45

درجات الحرارة يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 35 37

السواحل الشمالية 33 36

جنوب سيناء 39 41

شمال الصعيد 39 41

جنوب الصعيد 45 46

الطقس في مصر يوم الخميس 29 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 34 36

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 38 40

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 42 43

الطقس في مصر يوم الجمعة 30 أغسطس 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 34 36

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 38 40

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 42 43

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