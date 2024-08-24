اليوم السبت.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

حالة الطقس.. تصدر البحث عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة، اليوم السبت 24 أغسطس 2024، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها محافظات الجمهورية، وذلك لتجنب ساعات الذروة ومعرفة موعد تحسن الأحوال الجوية.

حالة الطقس في مصر اليوم السبت

ويهتم كثير من المصريين بمتابعة نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أهم الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

حالة الطقس

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 24 أغسطس 2024

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 24 أغسطس 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة.

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم السبت طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت الأرصاد إلي أن هناك فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة أحياناً يومي السبت والأحد.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط رياح معتدلة أحيانًا علي كافة الأنحاء، علي فترات متقطعة.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الأحد 25 أغسطس بالساعات

أما عن حالة الطقس غدًا الأحد 25 أغسطس، فمن المتوقع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يُصاحبها استمرار الارتفاع القياسي في نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة في منتصف اليوم، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي ليلًا.

حالة الطقس

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 25 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدًا الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37، والسواحل الشمالية العظمي 32 والمحسوسة 35، وجنوب سيناء العظمي 39 والمحسوسة 41، وشمال الصعيد العظمي 39 والمحسوسة 41، وجنوب الصعيد 42 والمحسوسة 43.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة غدًا الأحد وتستمر الحرارة في الارتفاع حتي نهاية شهر أغسطس ويُصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتي نهاية الشهر الحالي، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي مع بداية شهر سبتمبر القادم مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

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