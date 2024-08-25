‎ارتفاع جديد.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر 25 أغسطس 2024

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، ارتفاعًا طفيفا في بداية التعاملات، حيث صعد عيار 21 بنحو 5 جنيهات، إذ سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3924 جنيه، بينما سجل سعره بالدولار 80.41، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر الذهب بالدولار اليوم الأحد 25 أغسطس 2024

جاء سعر الذهب بالدولار اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، كالتالي:

عيار 24 3924 جنيه 80.41 دولار

عيار 22 3597 جنيه 73.71 دولار

عيار 21 3434 جنيه 70.36 دولار

عيار 18 2943 جنيه 60.31 دولار

عيار 14 2289 جنيه 46.91 دولار

عيار 12 1962 جنيه 40.21 دولار

عيار 9 1472 جنيه 30.15 دولار

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

يصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3924 جنيه، بينما سجل سعره بالدولار 80.41

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 3597 جنيه، بينما وصل سعره بالدولار إلى 73.71

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سعر الذهب عيار 21 يسجل نحو 3434 جنيه، بينما وصل سعره بالدولار إلى 70.36

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2943 جنيه، أي ما يعادل 60.31 دولارا

‎سعر الذهب اليوم عيار 14 الآن 2024

سعر الذهب عيار 14 يصل إلى 2289 جنيه، وسجل سعره بالدولار نحو 46.91

‎سعر الذهب اليوم عيار 12 الآن 2024

سعر الذهب عيار 12 اليوم يسجل نحو 1962 جنيه، بينما حقق سعره بالدولار نحو 40.21

سعر أوقية الذهب

وجاء سعر أوقية الذهب اليوم 122042 جنيه، بينما سجل سعرها بالدولار نحو 2501

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم يبلغ نحو 27470 جنيه، بينما حقق سعره بالدولار نحو 562.90

‎متى ينزل سعر الذهب

وكشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على تأثير تصريحات باول على أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن تصريحات باول تدعم التوقعات ببدء الفيدرالي الأمريكي في تنفيذ إجراءات خفض الفائدة، وهو ما يعزز من احتمالات ارتفاع أسعار الذهب في المستقبل، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع قد يتجاوز القمم القياسية السابقة أو حتى يكسر الحاجز النفسي للذهب.

‎سعر الذهب والسبائك اليوم

سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 9885 جنيهًا.

حققت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 19770 جنيها.

حققت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 122969 جنيهًا.