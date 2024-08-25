الاستثمار الآمن.. سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

أسعار الفضة اليوم من أهم المواضيع التي تصدرت قوائم محركات البحث في الساعات الأخيرة، مع تزايد الاهتمام بمعدن الفضة، باعتباره من أفضل الملاذات الآمنة التي تحفظ قيمة العملة.

وحصلت أسعار الفضة على اهتمام كبير مع عدم استقرار أسعار الذهب، ولهذا يستعرض الموجز في السطور التالية سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الأحد 25 أغسطس 2024.

‎سعر الفضة اليوم

أونصة الفضة: 1,614.333

الفضة النقية عيار999: 51.80

الفضة البريطانية عيار 958: 49.67

الفضة الاسترليني عيار 925: 47.96

فضة العملات عيار 900: 46.67

فضة المجوهرات عيار 800: 41.48

فضة عيار 880: 45.63

أسعار سبائك الفضة شراء جديد999

سعر جرام الفضة: 69.03

أونصة الفضة: 2,130.920

سبيكة الفضة 50 جرام: 3,412.57

سبيكة الفضة 100 جرام: 6,799.18

سبيكة الفضة 200 جرام: 12,975.54

سبيكة الفضة 250 جرام: 15,959.91

سبيكة الفضة 500 جرام: 31,608.41

سبيكة الفضة 1 كيلو: 62,282.57

أسعار سبائك الفضة اعادة بيع999

سعر جرام الفضة: 51.58

أونصة الفضة: 1,604.237

سبيكة الفضة 50 جرام: 2,578.88

سبيكة الفضة 100 جرام: 5,157.75

سبيكة الفضة 200 جرام: 10,315.51

سبيكة الفضة 250 جرام: 12,894.39

سبيكة الفضة 500 جرام: 25,788.77

سبيكة الفضة 1 كيلو: 51,577.55

أسعار الفضة

يذكر أن أسعار الفضة كانت قد ارتفعت 2.1% إلى 29.60 دولار للأوقية، وزادت نحو 2.1% خلال الأسبوع.

وقال مستوردون بارزون إن واردات الهند من الفضة في طريقها إلى مضاعفة تقريبا هذا العام بسبب الطلب المتزايد من مصنعي الألواح

وارتفع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 958.35 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 947.50 دولار للأوقية.

أسعار الفضة عالميا

وفي سياق آخر، قفزت الرهانات الصعودية لمديري الأموال على الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات وسط توقعات بتيسير نقدي أعمق وأسرع من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أسبوعية أن صناديق التحوط والمضاربين الكبار الآخرين عززوا مراكزهم الطويلة الصافية بنسبة 7.8% إلى 236749 اعتبارًا من 20 أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2020.

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