للمرة الثانية..تراجع سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 25-8-2024

شهد سعر الأرز الشعير اليوم الأحد، 25 أغسطس 2024، انخفاضًا كبيرًا في الأسواق، ما دفع الكثيرين للبحث عن أحدث الأسعار لهذه السلعة الأساسية, لهذا تقدم "الموجز" لمتابعيها آخر تحديث لسعر الأرز الشعير اليوم الأحد 25-8-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأرز الشعير اليوم

بلغ سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة الرفيعة حوالي 13,300 جنيه للطن الواحد.

سجل الأرز الشعير الأبيض من نفس النوع سعرًا يصل إلى 22,400 جنيه للطن.

أما سعر طن الأرز الشعير الأبيض كسر 5%، فقد وصل إلى 20,500 جنيه.

وسجل سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة الرفيعة حوالي 30 جنيهًا،

بينما بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض على البطاقة التموينية نحو 16.3 جنيه.

أسعار الأرز عريض الحبة اليوم

سجل طن الأرز الشعير ذو الحبة العريضة حوالي 14,300 جنيه للطن.

فيما بلغ سعر طن الأرز الأبيض من نفس النوع 23,400 جنيه.

وجاء الأرز الأبيض البلدي ذو الحبة العريضة كسر 3% بسعر 23,200 جنيه للطن الواحد.

تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض ذو الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا للكيلو.

سعر الأرز

أسباب تراجع أسعار الأرز

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، سابقًا عن الأسباب وراء انخفاض أسعار الأرز في الأسواق، موضحًا أن هناك فائضًا من إنتاج الموسم الماضي مما أسهم في هذا التراجع.

وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن سعر الأرز الشعير انخفض إلى حوالي 13,500 جنيه للطن، وأن سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في المضارب يبلغ حوالي 18,000 جنيه للطن، بينما يتراوح سعر الأرز عريض الحبة بين 22,000 و24,000 جنيه للطن.

سعر الأرز الأبيض

نجاح موسم الأرز

أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن موسم الأرز هذا العام ناجح بمساحة إجمالية تصل إلى مليون و600 ألف فدان، موضحًا أن الإنتاج يشمل أكثر من 6 ملايين طن من الأرز الشعير، منها 3.5 مليون طن أرز أبيض، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي من الأرز.

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