أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 24-8-2024 في الاسواق

أسعار الأرز الشعير..سجلت أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 24 أغسطس 2024 تراجعًا ملحوظًا في الأسواق، وزاد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الأرز الشعير لكونه من السلع الأساسية.

أسعار الأرز الشعير اليوم

تتأثر أسعار الأرز الشعير بتقلبات السوق المحلية نتيجة عدة عوامل، من بينها العرض والطلب، والتغيرات المناخية التي تؤثر على إنتاج المحاصيل، بالإضافة إلى السياسات الزراعية والتجارية الحكومية, ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة معدلات التضخم، أصبح من الضروري مراقبة أسعار الأرز بشكل دقيق، سواء من قبل المستهلكين أو التجار.

يتساءل الكثيرون عن أسعار الأرز الشعير اليوم في مصر, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الأرز الشعير اليوم السبت 24 أغسطس 2024 في مصر, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز الشعير ذات الحبة الرفيعة

وصل اليوم سعر طن الأرز الشعير ذات الحبة الرفيعة إلى نحو 13,300 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر طن الأرز الشعير ذات الحبة الرفيعة الأبيض نحو 22,400 جنيه للطن.

بلغ سعر طن الأرز الشعير ذات الحبة الرفيعة الأبيض كسر 5% إلى 20,500 جنيه.

حقق سعر كيلو الأرز الأبيض ذات الحبة الرفيعة حوالي 30 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض على البطاقة التموينية نحو 16.3 جنيهًا للكيلو.

سعر الأرز

سعر الأرز الشعير عريض الحبة

بلغ سعر طن الأرز الشعير ذات الحبة العريضة نحو 14,300 جنيه للطن الواحد.

وصل سعر طن الأرز الشعير ذات الأبيض الحبة العريضة نحو 23,400 جنيه.

جاء اليوم سعر الأرز الأبيض البلدي ذات الحبة العريضة كسر 3% بسعر 23,200 جنيه للطن الواحد.

تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض ذات الحبة العريضة من 32 إلى 35 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الأرز اليوم

يُعَدّ الأرز الشعير من السلع الغذائية الأساسية في مصر، ويُشكّل جزءاً رئيسياً من النظام الغذائي اليومي للعديد من الأسر. ويمثل الأرز الشعير المرحلة الأولية في عملية إنتاج الأرز، حيث يتم جمعه وتجفيفه قبل أن يتم تلميعه وتبييضه ليصبح الأرز الأبيض الذي يستهلكه الجميع في المنازل والمطاعم.

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