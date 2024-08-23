سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم الجمعة 23-8-2024..موقع حكومي

استقر سعر الأرز الشعير خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024, والذي يعد من أهم وأكثر الوجبات الأساسية التي يعتمد عليها الكثيرون وتدخل في العديد الأطباق, لذا يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة سعر الأرز الشعير يوميًا.

سعر الأرز الشعير اليوم

يؤثر سعر الأرز الشعير بشكل مباشر على المستهلكين، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على الأرز كعنصر أساسي في غذائهم, لذلك, ترصد جريدة “الموجز” سعر الارز الشعير والأبيض اليوم الجمعة 23-8-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

بلغ سعر طن الأرز الشعير اليوم مستويات متفاوتة حسب نوع الحبة:

وصل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة إلى 13,000 جنيه.

سجل سعر طن الأرز الشعير الأبيض الحبة الرفيعة 22,400 جنيه.

بلغ سعر الأرز الأبيض الحبة الرفيعة "كسر 5%" 20,500 جنيه.

وصل سعر كيلو الأرز الأبيض للحبة الرفيعة إلى 30 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر كيلو الأرز الأبيض على البطاقة التموينية عند 16.3 جنيهًا.

سجل سعر كيلو أرز الضحى في الأسواق والهايبر 38 جنيهًا.

الأرز الشعير

سعر الأرز عريض الحبة

سجل الأرز عريض الحبة، الأكثر استهلاكًا بين المواطنين، الأسعار التالية:

وصل سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة إلى 14,200 جنيه.

شهد سعر طن الأرز الشعير الأبيض الحبة العريضة ارتفاعًا ليصل إلى 23,400 جنيه.

سجل سعر الأرز الأبيض البلدي الحبة العريضة "كسر 3%" 23,000 جنيه.

تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض للحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا للكيلو الواحد.

استقرار أسعار السلع الأساسية

استقرت أسعار السلع الأساسية الأخرى على النحو التالي:

الأرز الشعير

بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ 33.93 جنيهًا.

استقر سعر كيلو الفول المعبأ عند 60.77 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 28.38 جنيهًا.

سجل سعر لتر زيت عباد الشمس 91.47 جنيهًا.

استقر سعر كيلو السكر المعبأ عند 36.9 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة 31.8 جنيهًا.

وصل سعر كيلو العدس المعبأ إلى 66.57 جنيهًا.

استقر سعر البيضة البلدي عند 6.23 جنيهًا.

سجل سعر شاي ليبتون 40 جرام 12.99 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الأرز السائب 25.62 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفول السائب إلى 43.17 جنيهًا.

استقر سعر كيلو السمسم الأبيض عند 145 جنيهًا.

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