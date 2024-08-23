سعر الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الجمعة 23-8-2024 في بورصة الدواجن والأسواق

شهد متوسط سعر الفراخ، اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في المحال التجارية وبورصة الدواجن, ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 68 بزيادة قدرها جنيهين داخل المزرعة، وفقًا لتحديثات بورصة الدواجن اليوم.

بورصة الدواجن اليوم

يتساءل الكثيرون عن سعر الفراخ البيضاء اليوم, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الجمعة 23-8-2024, وفقًا لبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 23-8-2024 ، ليصل إلى 68 جنيهًا داخل المزرعة, ووصل إلى 79 جنيهًا في المحال التجارية .

أسعار الفراخ البيضاء

سعر الفراخ الساسو اليوم

شهد سعر كيلو الفراخ الساسو، اليوم الجمعة 23-8-2024، ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 86 جنيهًا داخل المزرعة، وصل سعر الكيلو في المحال التجارية إلى 96 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي، اليوم الجمعة 23-8-2024، زيادة جديدة ليصل إلى 108 جنيهات داخل المزرعة, بلغ سعر الكيلو في المحال التجارية، 118 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات اليوم

ارتفع سعر كيلو الفراخ الأمهات، اليوم الجمعة 23-8-2024، ليصل إلى 63 جنيهًا داخل المزرعة, وسجل سعر الكيلو في المحال التجارية 73 جنيهًا.

الفراخ

أسعار البط اليوم

تفاوتت أسعار البط، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل البط البغال اليوم نحو 48 جنيهًا.

وبلغ سعر البط مسكوفى 43 جنيهًا.

حقق سعر البط الشريفان نحو 27 جنيهًا.

ووصل سعر البط الفرنساوى إلى 19 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض اليوم بين 156 و 158 جنيهًا.

سجل سعر البيض الأحمر اليوم بين 156 و 159 جنيهًا.

بلغ سعر البيض البلدي اليوم بين 159 و 160 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الابيض اليوم 28.25 جنية.

بلغ سعر الكتكوت الهجين اليوم نحو 17.5 جنية.

حقق سعر الكتكوت البلدي اليوم نحو 8.75 جنية.

جاء سعر الكتكوت الروزي بيور اليوم بـ 19 جنية .

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