تعرف على أسعار تذاكر المترو 2024 في مصر.. زادت تاني

أسعار تذاكر المترو.. زادت معدلات بحث المواطنين عن أسعار تذاكر المترو الجديدة لعام 2024, بعد قرار الهيئة القومية للأنفاق في مصر، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو زيادة أسعار تذاكر المترو للمرة الثانية خلال عام 2024.

أسعار تذاكر المترو 2024

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق في مصر عن أسعار تذاكر المترو لعام 2024 وأسعار الاشتراكات للجمهور، وتستعرض جريدة “الموجز” أسعار تذاكر المترو واشتراكات المترو في مصر 2024, وفقًا لآخر التحديثات.

سعر تذكرة المترو الجديدة 2024

جاءت الأسعار الجديدة لتذاكر المترو في مصر 2024, كالتالي:

ارتفع سعر تذكرة المترو من محطة واحدة وحتى 9 محطات إلى 8 جنيهات، بدلًا من 6 جنيهات.

بلغ سعر التذكرة من 10 إلى 16 محطة ليصبح 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.

زاد سعر تذكرة المترو من 17 إلى 23 محطة ليصبح 15 جنيهًا بدلًا من 12 جنيهًا.

تجاوز سعر التذكرة لأكثر من 23 محطة حاجز الـ20 جنيهًا.

أسعار اشتراكات المترو الشهرية الجديدة 2024

حددت الهيئة القومية للأنفاق في مصر أسعار اشتراكات المترو الشهرية، وجاءت الأسعار كالتالي:

تذاكر المترو

سجل اشتراك المنطقة الواحدة نحو 310 جنيهات.

بلغ اشتراك منطقتين نحو 365 جنيهًا.

وصل اشتراك 3 / 4 مناطق إلى 425 جنيهًا.

ارتفع اشتراك 5 / 6 مناطق إلى 600 جنيه.

أسعار اشتراكات المترو الربع سنوية

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق في مصر أسعار الاشتراكات الربع سنوية, وجاءت كالتالي:

أسعار تذاكر المترو 2024

بلغ اشتراك منطقة واحدة 835 جنيهًا.

سجل اشتراك منطقتين 990 جنيهًا.

وصل اشتراك 3 / 4 مناطق إلى 1250 جنيهًا.

حدد اشتراك 5 / 6 مناطق عند 1670 جنيهًا.

أسعار اشتراكات المترو السنوية للجمهور

أوضحت الهيئة القومية للأنفاق في مصر أسعار الاشتراكات السنوية كالتالي:

سجل اشتراك خطين 4235 جنيهًا.

بلغ اشتراك 3 خطوط 5335 جنيهًا.

زيادة أسعار الوقود في مصر

شهدت أسعار الوقود في مصر زيادات جديدة يوم الخميس 25 يوليو الماضي، بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية بتحريك أسعار المحروقات، وتم تحديد الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بلغ سعر بنزين 80: 12.25 جنيه/ لتر.

وصل سعر بنزين 92: 13.75 جنيه/ لتر.

سجل بنزين 95: 15 جنيه/ لتر.

ارتفع سعر السولار إلى 11.50 جنيه/ لتر (بدلًا من 10 جنيهات).

جاءت هذه الزيادات ضمن آلية التسعير التلقائي التي تطبقها الحكومة منذ 2019 لمراجعة أسعار الوقود كل 3 أشهر، بهدف رفع الدعم تدريجيًا حتى عام 2025.

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