رابط استعلام عن دعوى قضائية عبر بوابة وزارة العدل.. في إطار سعي وزارة العدل لتطوير خدماتها وتسهيل الإجراءات للمواطنين، تم تقديم خدمة الاستعلام عن رابط دعوى قضائية عبر بوابة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية يرصدها " الموجز " .



رابط استعلام عن دعوى قضائية عبر بوابة وزارة العدل

هذا التوجه الرقمي للاستعلام عن رابط دعوى قضائية عبر بوابة وزارة العدل، يأتي في ظل خطة الدولة نحو التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، حيث تهدف الوزارة من خلاله إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات وتقليل الحاجة إلى التوجه الشخصي إلى المحاكم، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين.

التحول الرقمي في الخدمات القضائية

اعتمدت وزارة العدل على التكنولوجيا في تقديم خدماتها القضائية، مستفيدة من التطور التكنولوجي المستمر وبذلك تم إطلاق أربع خدمات إلكترونية رئيسية عبر الموقع الرسمي للوزارة تتعلق بسير القضايا، وهي: الاستعلام عن رول الجلسة، الاستعلام عن رول الدعوى، الاستعلام عن موقف الدعوى، والاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

هذه الخدمات تعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو الرقمنة.

خطوات الاستعلام عن موقف الدعوى عبر الموقع الإلكتروني

تبدأ عملية الاستعلام عن موقف الدعوى بالدخول إلى بوابة وزارة العدل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت من خلال الرابط الآتي: بوابة وزارة العدل.

بعد الدخول إلى الموقع، يجد المستخدم قائمة تحتوي على مجموعة من الخدمات الإلكترونية، من بينها خدمة "الاستعلام عن موقف دعوى".

للانتقال إلى الخدمة، يجب الضغط على النافذة الخاصة بها، والتي ستوجه المستخدم إلى صفحة جديدة تحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالدعوى. في هذه الصفحة، يظهر سهم أخضر في يسار الصفحة بجانب جملة "أبدأ الخدمة".

عند الضغط عليه، ينتقل المستخدم إلى صفحة جديدة تحتوي على خمس خانات تتطلب إدخال بيانات محددة.

إدخال البيانات المطلوبة لاستكمال عملية الاستعلام

في الصفحة الجديدة، يجب على المستخدم إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك. تشمل هذه البيانات:

• الدرجة القضائية: تحديد المرحلة التي وصلت إليها الدعوى، سواء كانت في المرحلة الابتدائية، الاستئناف، أو النقض.

• المحكمة: اختيار المحكمة التي تنظر الدعوى، مثل محكمة الجنايات، محكمة الأسرة، أو المحكمة الاقتصادية.

• نوع الدعوى: تحديد طبيعة الدعوى، مثل دعوى مدنية، جنائية، أو إدارية.

• السنة: إدخال السنة التي تم فيها رفع الدعوى.

• رقم الدعوى: إدخال الرقم الفريد الخاص بالدعوى.

بعد إدخال هذه البيانات بشكل صحيح، يتم الضغط على زر "بحث" لاستعراض المعلومات المتعلقة بالدعوى.

نتائج الاستعلام وإتمام الخدمة

بعد الضغط على زر "بحث"، يقوم الموقع بعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالدعوى، بما في ذلك تاريخ الجلسات المقبلة، الإجراءات التي تم اتخاذها، وما إذا كانت الدعوى قد انتقلت إلى مرحلة أخرى مثل الاستئناف أو النقض.

هذه المعلومات تساعد المواطنين على متابعة قضاياهم بشكل دقيق ومستمر دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة أو الاستعانة بمحامٍ للقيام بذلك.

وزارة العدل

خدمة متكاملة بين يديك

إن توفير خدمة الاستعلام عن موقف الدعوى عبر الإنترنت يمثل نقلة نوعية في الخدمات القضائية التي تقدمها وزارة العدل.

هذه الخدمة لا تسهم فقط في تسهيل الوصول إلى المعلومات، بل تعزز أيضًا من شفافية الإجراءات القضائية وتضمن توفير الوقت والجهد للمواطنين. بفضل هذه الخدمة، أصبح بإمكان الجميع متابعة قضاياهم بلمسة زر، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير خدمات عصرية تلبي احتياجات المواطنين.

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