فترة انتقالية من 8 لـ15 سنة.. آخر تطورات قانون الإيجار القديم

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم 2024، حيث من المتوقع أن يصدر البرلمان قريبًا قانونًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

الإيجار القديم 2024

فيما يتعلق بالوحدات السكنية والإدارية المؤجرة للأفراد. يأتي هذا بعد أن تم حل مسألة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بموجب القانون الصادر في عام 2022، والذي وضع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات وزيادة سنوية بنسبة 15% في قيمة الإيجار.

قانون الإيجار القديم 2024.. تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية

يستعد البرلمان لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية، لكن وفق ضوابط جديدة تختلف عن تلك المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022. وتأتي هذه الضوابط استجابة لحساسية الوضع المتعلق بإمكانية طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة، وهو ما يسعى البرلمان والحكومة للتعامل معه بطريقة تضمن حقوق المالك والمستأجر معًا.

فترة انتقالية تصل إلى 15 سنة

أوضح النائب أحمد السجيني أن هناك تباينًا في وجهات النظر حول مدة الفترة الانتقالية التي ستُحدد في قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين. بينما كانت الفترة الانتقالية للأشخاص الاعتباريين 5 سنوات بدأت في مارس 2022 وتنتهي في مارس 2027، يُتوقع أن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية للأفراد أطول، حيث تتراوح الاقتراحات بين 8 و10 و15 سنة.

هذه التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الحرص على تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي لتجنب أي تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع.

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