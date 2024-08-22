وأنت في مكانك.. طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة برابط مباشر

طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة.. تصدر البحث عن طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة، عبر محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة المياه، وسداد الفواتير الشهرية.

وفيما يتعلق بطرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة، فإن الأمر أصبح سهلًا للغاية بعيدًا عن الزحام والطوابير الطويلة، من خلال إتباع خطوات سهلة وبسيطة من مكانك، حيث أتاح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي موقعًا إلكترونيًا لمعرفة كل التفاصيل.

طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة

ما هي طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة؟

ومع تزايد البحث عن طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة، فإن “الموجز” يستعرض خلال التقرير التالي طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة

كيف يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة؟

ويمكن الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وإتباع الخطوات الآتية.

الدخول عبر موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنا.

اختيار أيقونة الاستعلام عن قيمة الفواتير الشهرية.

إدخال كافة البيانات المطلوبة عن العداد وصاحبه المتعاقد مع الشركة بشكل رسمي.

تسجيل قراءة العداد ورقمه.

تحديد مكان تركيب العداد بدقة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور المبلغ المراد سداده قيمة الاستهلاك.

طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة

طرق الاستعلام عن فواتير مياه الشرب

كما أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي طرق مختلفة للاستعلام عن فاتورة المياه وهي كالتالي:

الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

زيارة مكتب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في المنطقة الخاصة بالمستهلك أو صاحب العداد.

المحلصين التابعين لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في كافة المحافظات.

من خلال تنزيل تطبيق HCWW-125 عبر الهواتف الذكية.

تطبيق HCWW-125

يعد تطبيق الهاتف المحمول ١٢٥ أحد الخطوات الجدية التى تتخذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو التحول الرقمى، والحاصل على المركز الأول فى جائزة مصر للتميز الحكومى فى الابتكار والإبداع، حيث أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، لتطوير وميكنة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين.

مزايا تطبيق HCWW-125

تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو الشكاوى المحاسبية والجودة.

إمكانية إرسال صورة من خلال هاتفك أو كاميرا الهاتف، تعبر عن الشكوى.

إمكانية التحديد الدقيق لموقع الشكوى على الخرائط الجغرافية.

سداد فاتورة المياه “أونلاين”.

إرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه.

التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

إرسال إشعارات عن كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

“ارسل اقتراحك”، أحد آليات تطوير الخدمة من خلال رسائل المستخدمين.

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