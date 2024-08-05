اعرف هتدفع كام ..خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2024

يتصدر محرك البحث جوجل كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2024، حيث يتزايد معدلات البحث من المواطنين عبر موقع جوجل منذ بداية العام الحالي، لعرفة قيمة الاستهلاك الشهري بشكل إلكتروني، وسداد الفواتير الشهرية من خلال الوسائل المعتمدة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2024

يتسأل عدد كبير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2024 ونستعرض مع متابعي “ الموجز ” خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة

يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة من خلال رابط الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي اتاحته عبر موقعها الإلكتروني، من خلال هذا الرابط "من هنا" يمكنهم خلاله معرفة قيمة الاستهلاك الشهري، لعداد المنازل في كافة محافظات الجمهورية ولمعرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2024 يمكنك متابعة السطور التالية:

الدخول الى موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال هذا الرابط (من هنا).

الضغط على الاستعلام عن قيمة الفواتير الشهرية.

إدخال كل البيانات المطلوبة عن العداد وصاحبه المتعاقد مع الشركة بشكل رسمي.

تسجيل قراءة العداد، ورقمه.

تحديد مكان تركيب العداد بشكل دقيق.

الضغط على كلمة استعلام.

يظهر المبلغ المراد سداده قيمة الاستهلاك.

طرق أخرى لـ الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2024

وفرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي طرق الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة اغسطس 2024، لمعرفة قيمة المبلغ المراد سداده لفاتورة الاستهلاك الشهري من مياه الشرب، وسائل الاستعلام كما يلي:-

1 - زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال هذا الرابط (من هنا).

2 - يمكن الاستعلام عن فواتير مياة الشرب من خلال تنزيل تطبيق HCWW-125 عبر الهواتف الذكية من متجر بلاي أو آب ستور.

3 - تستطيع معرفة تكلفة فاتورة المياة من خلال المحصليين، التابعين لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في كافة المحافظات.

4 -من خلال زيارة مكتب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في المنطقة التي تنتمي إليها.