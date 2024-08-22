سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 22-8-2024 في الأسواق والمحلات التجارية

شهد سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 22-8-2024 اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، إذ يُعَدُّ الأرز من الوجبات الأساسية التي يعتمد عليها الكثيرون, وزادت مؤشرات البحث عن سعر طن الأرز الشعير مؤخرًا بسبب التقلبات التي طالت أسعار السلع الغذائية.

سعر الأرز الشعير

سجلت أسعار الأرز الشعير تقلبات عديدة في الفترة الماضية، مما زاد من أهمية متابعة هذه الأسعار بشكل يومي, وترصد جريدة "الموجز" آخر تحديث لسعر الأرز الشعير وفقًا لبواية الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

حقق سعر طن الأرز الشعير اليوم مستويات متفاوتة حسب نوع الحبة:

سعر الأرز

بلغ سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة 13,000 جنيه.

وصل سعر طن الأرز الشعير الأبيض الحبة الرفيعة إلى 22,400 جنيه.

سجل سعر الأرز الأبيض الحبة الرفيعة "كسر 5%" 20,500 جنيه.

وصل سعر كيلو الأرز الأبيض للحبة الرفيعة إلى 30 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض على البطاقة التموينية 16.3 جنيهًا.

وصل سعر كيلو أرز الضحى في الأسواق والهايبر إلى 38 جنيهًا.

سعر الشعير الأرز عريض الحبة

سجل الأرز عريض الحبة، الأكثر استهلاكًا بين المواطنين، الأسعار التالية:

وصل سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة إلى 14,200 جنيه.

شهد سعر طن الأرز الشعير الأبيض الحبة العريضة ارتفاعًا ليصل إلى 23,400 جنيه.

سجل سعر الأرز الأبيض البلدي الحبة العريضة "كسر 3%" 23,000 جنيه.

تراوح سعر كيلو الأرز الأبيض للحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار السلع الأساسية

استقرت أسعار السلع الأساسية الأخرى على النحو التالي:

أسعار السلع الغذائية

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ 33.93 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفول المعبأ 60.77 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 28.38 جنيهًا.

استقر سعر لتر زيت عباد الشمس عند 91.47 جنيهًا.

حقق سعر كيلو السكر المعبأ 36.9 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة 31.8 جنيهًا.

وصل سعر كيلو العدس المعبأ إلى 66.57 جنيهًا.

استقر سعر البيضة البلدي عند 6.23 جنيهًا.

سجل سعر شاي ليبتون 40 جرام 12.99 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الأرز السائب 25.62 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفول السائب إلى 43.17 جنيهًا.

حقق سعر كيلو السمسم الأبيض 145 جنيهًا.

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