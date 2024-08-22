اعرف أسعار الفضة.. سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الخميس 22-8-2024

زادت مؤشرات البحث عن أسعار الفضة، اليوم الخميس 22 أغسطس 2024، عبر محرك البحث جوجل، إذ يتساءل الكثيرون عن سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية الذي بلغ نحو 42.79 جنيهًا, وتشهد الفضة اهتمامًا متزايدًا في الآونة الأخيرة، خصوصًا بين صغار المدخرين الذين اتجهوا نحوها كبديل للذهب.

أسعار الفضة اليوم

يسعى العديد من المهتمين إلى متابعة أسعار الفضة عبر محرك البحث جوجل بشكل يومي، خاصة مع تزايد اهتمام المواطنين بالفضة كوسيلة للادخار والاستثمار، واتجه الكثيرون نحو سبائك الفضة، مستفيدين من استقرارها النسبي وارتفاع الطلب عليها, تزامنًا مع صعود أسعار الذهب.

أسعار الفضة اليوم

ترصد جريدة "الموجز" خلال السطور التالية أسعار الفضة اليوم الخميس 22-8-2024 وفقًا لآخر تحديث من منصة "بنك لايف", وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية

بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية نحو 42.79 جنيهًا. يُذكر أن سعر مصنعية الفضة في مصر يصل إلى حوالي 25 جنيهًا تقريبًا، مع إمكانية اختلافه قليلًا من محل إلى آخر.

الفضة

سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9

حقق سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 نحو 46.26 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8

سجل سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 44.31 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5

بلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 نحو 42.79 جنيهًا.

الفضة

سعر جرام الفضة عيار 916

سجل سعر جرام الفضة عيار 916 نحو 42.37 جنيهًا.

سعر جرام الفضة السعودي عيار 875

وصل سعر جرام الفضة عيار 875، المعروف بالفضة السعودي، إلى 40.48 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 800

حقق سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 37.01 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 750

بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 نحو 34.69 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 585

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 27.06 جنيهًا.

دور المصنعية في تحديد سعر الفضة

تتحكم المصنعية في أسعار الفضة داخل مصر، إذ غالبًا ما يكون سعر المصنعية أعلى بكثير من سعر جرام الفضة الخام, يُقدّر سعر المصنعية في مصر بحوالي 25 جنيهًا تقريبًا، مع احتمال اختلافه بين محلات الصاغة.

تكلفة تلميع الفضة في مصر

تراوحت تكلفة تلميع الفضة بين 24 و28 جنيهًا، وفقًا لما ذكره أحد المواقع الشهيرة في بيع منتجات الفضة على الإنترنت, يمكن الاعتماد على مُلمعات خاصة تُساعد في الحفاظ على بريق الفضة وإطالة عمرها.

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