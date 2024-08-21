اعرف أسعار الفضة.. تعرف على سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

سعر الفضة اليوم.. تصدرت أسعار الفضة اليوم الخميس محرك البحث جوجل، ويتساءل الكثيرون عن أسعار الفضة وخاصة سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية، الذي سجل نحو 42.80 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم

يسعى الكثيرون إلى معرفة أسعار الفضة يوميًا عبر محرك البحث جوجل، خاصةً بعد توجه العديد من صغار المدخرين إليها، مدعومة بارتفاع أسعار الذهب, تزامنًا مع بدء الكثير من المواطنين التوجه للاستثمار في سبائك الفضة كنوع من أنواع الادخار.

تقدم جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم الأربعاء 21-8-2024، وفقًا لآخر تحديث من منصة "بنك لآيف"، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية نحو 42.80 جنيهًا, ووصلت مصنعية الفضة في مصر إلى حوالي 25 جنيهًا، وقد يختلف السعر قليلاً من محل لآخر.

أسعار الفضة

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم

سجل سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 نحو 46.27 جنيهًا.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم

حقق سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 44.33 جنيهًا.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم

وصل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 إلى 42.80 جنيهًا.

الفضة

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 916 نحو 42.39 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

حقق سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) نحو 40.49 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 37.02 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 750 نحو 34.71جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 27.07 جنيهًا.

سعر الفضة بالمصنعية اليوم

تتحكم تكلفة المصنعية في أسعار الفضة بشكل كبير في مصر، وغالبًا ما تكون أعلى من سعر جرام الفضة الخام, وتراوحت تكلفة المصنعية في مصر حول 25 جنيهًا،وقد تتفاوت نسبيًا من محل لآخر.

سعر تلميع الفضة

تفاوتت تكلفة تلميع الفضة في مصر ما بين 24 و28 جنيهًا، بخلاف الملمعات الطبيعية المتاحة في المنازل مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

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