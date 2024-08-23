أسعار اللحوم اليوم الجمعة 23-8-2024 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

يبحث العديد من الأشخاص عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن أسعار اللحوم اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024، في الأسواق ومحلات الجزارة.

وشهدت أسعار اللحوم استقرارًا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تذبذبها خلال الأسابيع الماضية حيث ارتفعت بشكل طفيف ثم عادت في الانخفاض مرة أخرى، لذلك يريد العديد من المواطنين معرفة أسعار اللحوم اليوم الجمعة.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق



وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم الجمعة 23 أغسطس الجاري في الأسواق ومحلات الجزارة حسب بوابة مجلس الوزراء:

سجل سعر كيلو اللحوم الطازج 419 جنيهًا كأعلى سعر أما عن متوسط سعر اللحوم الطازجة فسجل 387 جنيهًا.

سعر كيلو اللحوم الكندوز اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 339 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحم الضأن 418 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحم البتلو 368 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز 384 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم الجمعة

سعر كيلو اللحوم البتلو اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو اللحم البتلو بالعظم 401 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحوم الضأن بعظم 393 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير 385 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم الجمعة في منافذ البيع

سجل سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو

سجل سعر البفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو

سجل سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو

سجل سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه

سجل سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو

سجل سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحوم الطازجة 285 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم الجمعة

أسعار اللحوم السودانية اليوم الجمعة

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 285 جنيهًا للكيلو.

فوائد اللحوم لصحة الإنسان

وتقوم اللحوم بتعزيز المناعة، حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.

كما تقي اللحوم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.

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