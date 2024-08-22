أسعار اللحوم اليوم الخميس 22-8-2024 فى محلات الجزارة ومنافذ البيع

يتساءل العديد من الأشخاص عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن أسعار اللحوم اليوم الخميس 22 أغسطس 2024، في الأسواق ومحلات الجزارة.

وشهدت أسعار اللحوم تذبذبًا خلال الأيام الماضية، حيث ارتفعت بشكل طفيف ثم عادت في الانخفاض مرة أخرى، حيث يريد العديد من المواطنين معرفة أسعار اللحوم اليوم الخميس.

فوائد اللحوم لصحة الإنسان

وتقي اللحوم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي يساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.

أسعار اللحوم اليوم الخميس

أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق



وينشر لكم الموجز على النحو التالي أسعار اللحوم اليوم الخميس 22 أغسطس الجاري في الأسواق ومحلات الجزارة حسب بوابة مجلس الوزراء:

سجل سعر كيلو اللحوم الطازج 395 جنيهًا

سعر كيلو اللحوم الكندوز اليوم الخميس

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 356 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحم الضأن 426 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحم البتلو 415 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز 384 جنيهًا

سعر كيلو اللحوم البتلو اليوم الخميس

سجل سعر كيلو اللحم البتلو بالعظم 401 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحوم الضأن بعظم 401 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير 388 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم الخميس

أسعار اللحوم اليوم الخميس في منافذ البيع

سجل سعر اللحمة البقري 285 جنيهًا للكيلو

سجل سعر البفتيك 325 جنيهًا للكيلو

سجل سعر الكبدة الطازجة 285 جنيهًا للكيلو

سجل سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه

سجل سعر الموزة 295 جنيهًا للكيلو

سجل سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا

سجل سعر كيلو اللحوم الطازجة 285 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم الخميس

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 285 جنيهًا للكيلو.

فوائد اللحوم لصحة الإنسان

الجدير بالذكر أن اللحوم تقوم بتعزيز المناعة، حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.

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