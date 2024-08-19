أسعار اللحوم اليوم الاثنين 19-8-2024 في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية

شهدت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024 استقرارًا في الأسواق، وذلك بعد ارتفاعها خلال الأيام القليلة الماضية في محلات الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين في الأسواق

وواصلت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 19 أغسطس الجاري الاستقرار في الاسواق، حيث بلغ سعر كيلو اللحم البلدي 430 جنيهًا.

وينشر الموجز أسعار اللحوم اليوم الإثنين على النحو التالي:

سعر اللحم البلدي اليوم الإثنين



-يتراوح سعر اللحوم البلدي اليوم الإثنين من 310 إلى 450جنيها للكيلو حسب القطعية

-سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء البتلو 430 جنيهًا بالأسواق.

سعر كيلو اللحم البتلو اليوم الإثنين

-سجل سعر كيلو اللحوم البتلو بالعظم بحوالي 400 جنيهًا للمستهلك.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين

سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم الإثنين

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم 400 جنيهًا بالأسواق.

-سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 370 جنيهًا للمستهلك.

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير بحوالي 380 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو حوالي 450 جنيهًا بالأسواق.

-سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم بحوالي 400 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 290 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم الاثنين في منافذ البيع

سجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 290 جنيهًا للكيلو.

سجل أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم الإثنين

سجل سعر اللحم البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيها.

سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.



فوائد اللحوم لصحة الإنسان

تعتبر اللحوم عنصر قوي لتعزيز المناعة، حيث أن اللحوم الحمراء تحتوي على عنصر الزنك، وهو عنصر ضروري لتعزيز صحة المناعة، ولتركيب الحمض النووي في جسم الإنسان، كما تعزز من صحة الجهاز العصبي، لمحتواها الغني بفيتامينات ب المتعددة، مثل فيتامين B6، وفيتامين B12.



الجدير بالذكر أن اللحوم تقي، من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، وتكمن فوائد اللحوم الحمراء لفقر الدم في احتوائها على نسبة جيدة من الحديد، العنصر الذي تساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين.

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