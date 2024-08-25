أسعار الذهب عيار 18 في مصر اليوم .. استقرار وثبات في السوق المحلي.. حافظ سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم السبت 24 أغسطس 2024 على استقراره في ختام التعاملات، بعد سلسلة من التذبذبات التي شهدتها الأسواق مؤخرًا.

يعتبر عيار 18 من الأعيرة الأكثر انتشارًا في مصر، حيث يفضله الكثيرون بسبب تكلفته الأقل مقارنةً بعيارات أخرى، مثل عيار 21 وعيار 24.

أسعار الذهب عيار 18 في مصر اليوم .. استقرار وثبات في السوق المحلي

ومع هذا الاستقرار، يترقب المتابعون أي تغييرات قد تطرأ على أسعار الذهب عيار 18 في مصر اليوم خلال الأيام المقبلة، خصوصًا في ظل التأثر بالأسعار العالمية للذهب.

يرصد “ الموجز ” الأسعار في السياق التالي

استقرار أسعار الذهب عيار 18

استقرت أسعار الذهب في مصر أمس السبت 24 أغسطس 2024، حيث شهدت الأسعار هدوءًا ملحوظًا بعد التراجع الأخير الذي سجلته في الفترة الماضية.

يعكس هذا الاستقرار توجه الأسواق العالمية والمحلية نحو الترقب في ظل التطورات الاقتصادية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

حافظت أسعار الذهب على استقرارها في تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 24 نحو 3954.29 جنيه، بينما استقر عيار 21 الأكثر مبيعًا عند 3460 جنيهًا.

أما عيار 18 فقد سجل 2965.71 جنيه، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 27680 جنيهًا.



أسعار الذهب في مصر اليوم

حافظت أسعار الذهب على ثباتها خلال تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3954.29 جنيه، بينما استقر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري عند 3460 جنيهًا. أما عيار 18 فقد بلغ 2965.71 جنيه، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 27680 جنيهًا.

سعر الذهب بالدولار

على المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب اليوم نحو 2513 دولارًا للأوقية. هذه الأسعار تعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق العالمية بعد التقلبات الأخيرة، مما يعزز من توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

الذهب

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

في محلات الصاغة المصرية، تختلف الأسعار قليلاً حسب تكاليف المصنعية. وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3960 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3465 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر. أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل 2970 جنيهًا، وسعر الجرام من عيار 14 بلغ 2310 جنيهات ، أما الجنيه الذهب فقد وصل سعره إلى 27720 جنيهًا، وكل هذه الأسعار لا تشمل الضريبة أو المصنعية.

تبقى أسعار الذهب محط أنظار الكثيرين، خاصة في ظل التوقعات بحدوث تحركات جديدة في الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة المقبلة.

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