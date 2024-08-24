تراجع سعر جرام الذهب في مصر بختام التعاملات.. «إنفوجراف»

سعر جرام الذهب في مصر بختام التعاملات.. من الموضوعات الخدمية الهامة التي تهم الكثير من الناس، سواء كانوا مستثمرين، أو مدخرين، أو حتى مهتمين بشراء المجوهرات، كما يُعد وسيلة آمنة لحفظ القيمة، وهو جزء من التراث الثقافي والاستثماري في مصر.

ويعد سعر جرام الذهب في مصر بختام التعاملات يُعتبر ملاذًا آمنًا وقيمة ثابتة للمحافظة على الثروة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية.

سعر جرام الذهب في مصر بختام التعاملات

وخلال السطور التالية، الموجز يتناول آخر تحديثات طرأت على سعر جرام الذهب في مصر بختام التعاملات، بنهاية يوم السبت الموافق 24-8-2024، والعوامل التي تؤثر على سعر جرام الذهب في مصر وأهمية متابعة هذه الأسعار.

وشهد سعر جرام الذهب في مصر بختام التعاملات بنهاية تداولات اليوم السبت الموافق 24-8-2024، تراجعًا طفيفًا بنحو 5 جنيهات لعيار 21 الذي سجل نحو 3460 جنيهًا للبيع ونحو 3450 جنيهًا للشراء بحسب منصة «اي صاغة».

وإليكم تفاصيل آخر تحديثات طرأت على سعر جرام الذهب في مصر بختام التعاملات، بنهاية يوم السبت وجاء على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3954.25 جنيه للبيع ونحو 3942.75 جنيه للشراء بهبوط وصل لـ5.75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3624.75 جنيه للبيع ونحو 3614.25 جنيه للشراء بهبوط وصل لـ5.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3460 جنيهًا للبيع ونحو 3450 جنيهًا للشراء بهبوط لحوالي 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2965.75 جنيه للبيع ونحو 2957.25 جنيه للشراء بهبوط وصل لـ4.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2306.75 جنيه للبيع ونحو 2300 جنيه للشراء بهبوط وصل لـ3.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27680 جنيهًا .

ومن العوامل المؤثرة في سعر جرام الذهب في مصر الآتي:

العوامل المؤثرة في سعر جرام الذهب في مصر

سعر الذهب العالمي: يرتبط سعر جرام الذهب في مصر بشكل مباشر بأسعار الذهب في الأسواق العالمية. أي تغير في سعر الأونصة الذهبية على مستوى العالم يؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب في السوق المحلي.

يرتبط سعر جرام الذهب في مصر بشكل مباشر بأسعار الذهب في الأسواق العالمية. أي تغير في سعر الأونصة الذهبية على مستوى العالم يؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب في السوق المحلي. سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: يلعب سعر الصرف دورًا كبيرًا في تحديد سعر الذهب في مصر، نظرًا لأن الذهب يُستورد بالدولار الأمريكي، فإن أي تغيير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يؤثر على سعر الذهب، عند ارتفاع سعر الدولار، يرتفع سعر الذهب بالجنيه المصري، والعكس صحيح.

يلعب سعر الصرف دورًا كبيرًا في تحديد سعر الذهب في مصر، نظرًا لأن الذهب يُستورد بالدولار الأمريكي، فإن أي تغيير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يؤثر على سعر الذهب، عند ارتفاع سعر الدولار، يرتفع سعر الذهب بالجنيه المصري، والعكس صحيح. العرض والطلب: يُعتبر الطلب المحلي على الذهب من العوامل الأساسية التي تؤثر على السعر، وخلال المناسبات مثل الأعياد أو مواسم الزواج، يزداد الطلب على الذهب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما يمكن أن يؤثر توفر الذهب في السوق على الأسعار.

يُعتبر الطلب المحلي على الذهب من العوامل الأساسية التي تؤثر على السعر، وخلال المناسبات مثل الأعياد أو مواسم الزواج، يزداد الطلب على الذهب، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، كما يمكن أن يؤثر توفر الذهب في السوق على الأسعار. التضخم: عندما يرتفع معدل التضخم، يميل الناس إلى شراء الذهب كوسيلة لحماية أموالهم من تآكل القيمة الشرائية، وهذا الطلب المتزايد يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.

عندما يرتفع معدل التضخم، يميل الناس إلى شراء الذهب كوسيلة لحماية أموالهم من تآكل القيمة الشرائية، وهذا الطلب المتزايد يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب. الأوضاع السياسية والاقتصادية: تؤثر الأوضاع السياسية والاقتصادية المحلية والعالمية على أسعار الذهب، وفي أوقات الأزمات الاقتصادية أو السياسية، يلجأ الناس إلى الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

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