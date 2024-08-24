سعر النحاس والمعادن اليوم السبت 24-8-2024.. بالكيلو والطن

شهد سعر النحاس والمعادن اليوم السبت 24-8-2024 حالة من الاستقرار, ليبلغ سعر طن النحاس اليوم نحو 4.2010 دولار, ووصل أعلى سعر لخام النحاس اليوم إلى 4.2250 دولار, بينما وحقق أدنى سعر للنحاس اليوم نحو 4.1360 دولار.

سعر النحاس والمعادن اليوم

يسعى قطاع كبير من الناس لمعرفة سعر النحاس والمعادن نظرًا لاستخداماته الواسعة في مجالات الصناعة، الكهرباء، الطاقة، النقل، البناء، والمجوهرات، بالإضافة إلى الأواني, لذا رصدت جريدة “الموجز” سعر النحاس والمعادن اليوم السبت 24-8-2024, وفقًا لآخر تحديث.

سعر النحاس اليوم عالميًا

شهدت أسعار النحاس عالميًا حالة من الاستقرار النسبي وجاءت الأسعار في بورصة المعادن كالتالي:

سعر النحاس

بلغ آخر تحديث للنحاس نحو 4.2010 دولارًا للطن.

اختلفت أسعار بنحو 0.0530 دولار، أي بنسبة 1.2800% .

بلغ أعلى سعر للنحاس 4.2250 دولار للطن.

وسجل أدنى سعر للنحاس اليوم نحو 4.1360 دولار للطن.

أسعار النحاس اليوم في مصر

شهدت أسعار النحاس اليوم في مصر تفاوتًا ملحوظًا بين التجار في مختلف المناطق, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار النحاس اليوم

بلغت أسعار كيلو النحاس اليوم بين 280 و297 جنيهًا.

ووصل سعر طن النحاس إلى 297 ألف جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة 160 ألف جنيه.

واستقر سعر طن النحاس الأصفر عند 105 آلاف جنيه.

كما استقر سعر النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

سعر النحاس الخردة اليوم



تباينت أسعار خردة النحاس حسب درجة نقائه، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوحت أسعار كيلوجرام خردة النحاس بين 200 و400 جنيه مصري.

تفاوتت تكلفة كيلوجرام خردة النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري حسب مكان البيع وجودة النحاس.

كما سجلت أسعار خردة النحاس باللون الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري للكيلوجرام.

وتراوحت أسعار خردة النحاس الحمراء بين 240 و280 جنيهًا مصريًا للكيلوجرام.

بلغت أسعار النحاس النقي بين 330 و400 جنيه مصري للكيلوجرام.

بينما تراوحت أسعار النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه مصري.

أسعار المعادن اليوم



جاءت أسعار المعادن الأخرى على النحو التالي:

بلغ سعر الألومنيوم 2,542.00 دولارات.

ووصل سعر البلاتين إلى 970.20 دولارًا.

فيما بلغ سعر النيكل 16,737.00 دولارًا.

اقرأ أيضًا: تعرف على سعر النحاس والمعادن اليوم الخميس 22-8-2024 عالميًا ومحليًا

سعر النحاس والمعادن اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024..الأحمر بكام؟