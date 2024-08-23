سعر النحاس والمعادن اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024..الأحمر بكام؟

سجل سعر النحاس والمعادن العالمي استقرارًا نسبيًا اليوم، حيث تراوح بين 4.1745 و4.1375, ارتبط هذا الاستقرار بعدة عوامل، منها التطورات الأخيرة في الاقتصاد الصيني، الذي يعد أكبر مستهلك للنحاس في العالم، وتوقعات المستثمرين بشأن السياسات النقدية للبنوك المركزية.

‎بكام سعر النحاس اليوم ؟

أثرت سعر النحاس بشكل مباشر على العديد من الصناعات في مصر، مثل صناعة الأسلاك والكابلات والأجهزة الكهربائية, وأدت الزيادة في أسعار النحاس إلى رفع تكاليف الإنتاج، مما انعكس على أسعار المنتجات النهائية.

ويهتم قطاع كبير من الناس بمتابعة أسعار النحاس والمعادن، لذا تستعرض جريدة “الموجز” سعر النحاس والمعادن اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024، وفقًا لأحدث التحديثات.

سعر النحاس اليوم في مصر

استقرت أسعار النحاس في مصر اليوم، محافظة على مستوياتها دون تغييرات ملحوظة, وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر كيلو النحاس اليوم بين 280 و297 جنيهًا.

بلغ سعر طن النحاس نحو 297,000 جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة نحو 160,000 جنيه.

وصل سعر طن النحاس الأصفر إلى 105,000 جنيه.

ثبتت أسعار النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

أيهما أفضل النحاس الأحمر أم النحاس الأصفر؟

النحاس

يمتاز النحاس الأحمر بفعالية أعلى في التوصيل الكهربائي ومقاومة أكبر للتآكل مقارنة بالنحاس الأصفرو يمكن التفرقة بينهما من خلال الألوان المميزة لكل منهما.

أسعار المعادن اليوم

سجل سعر الألومنيوم اليوم نحو 2,506.00 دولار.

بلغ سعر البلاتين اليوم نحو 953.70 دولار.

حقق سعر البلاديوم اليوم نحو 923.03 دولار.

وصل سعر الذهب اليوم نحو 2,534.25 دولار.

الذهب

ومن الجدير بالذكر أن النحاس من أقدم المعادن التي استخدمها الإنسان في تاريخه، وقد أظهرت الدراسات أن الإنسان قد بدأ في استخدامه منذ حوالي 10,000 عام, يتميز النحاس بخصائصه الفريدة التي تجعله مادة أساسية في العديد من الصناعات والمنتجات, فهو يتمتع بمرونة وقوة في الوقت ذاته، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات متنوعة.

اقرأ أيضًا: