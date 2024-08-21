بكام سعر النحاس اليوم الأربعاء 21-8-2024.. عالميا ومحليًا

شهد سعر النحاس اليوم الأربعاء 21 أغسطس 2024، حالة من التذبذب, حيث ارتفع سعر النحاس الآن إلى 4.1830 دولار مقارنة بسعر الإفتتاح والذي سجل نحو 4.1540 دولارًا, وتأتي هذه التقلبات في ظل مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيو سياسية التي تؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب على النحاس.

سعر النحاس عالمًا اليوم

ارتفع سعر النحاس خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية, وجاءت كالتالي:

تراوح سعر النحاس اليوم بين 4.1540 و 4.1820 دولار.

سجل أعلى سعر للنحاس اليوم نحو 4.1855 دولار.

بينما سجل ادنى سعر للنحاس نحو 4.1350 دولار.

أسعار النحاس في مصر

شهدت سعر النحاس اليوم في مصر حالة من الاستقرار, على الرغم من التذبذب العالمي في سعر, ويرجع ذلك إلى ضعف الطلب المحلي على النحاس.

أسعار النحاس

تؤثر تغييرات أسعار النحاس بشكل مباشر على العديد من القطاعات، بما في ذلك:

صناعة البناء والتشييد: يستخدم النحاس على نطاق واسع في أعمال السباكة والكهرباء، وبالتالي فإن تغير أسعاره يؤثر على تكاليف البناء.

يستخدم النحاس على نطاق واسع في أعمال السباكة والكهرباء، وبالتالي فإن تغير أسعاره يؤثر على تكاليف البناء. صناعة السيارات: يدخل النحاس في تصنيع العديد من مكونات السيارات، مثل الأسلاك والكابلات.

يدخل النحاس في تصنيع العديد من مكونات السيارات، مثل الأسلاك والكابلات. الصناعات الإلكترونية: يستخدم النحاس في صناعة الدوائر الإلكترونية والبطاريات.

ونظرًا لأهمية هذا المعدن, ترصد جريدة “الموجز” أسعار النحاس اليوم الأربعاء 21-8-2024 في مصر.

سعر النحاس

بكام النحاس في مصر اليوم

تباينت أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم في مصر، وسجلت الأسعار كالتالي:

سجل سعر كيلو النحاس ما بين 280 إلى 297 جنيهًا.

بلغ سعر طن النحاس نحو 297,000 جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة نحو 160,000 جنيه.

وصل سعر طن النحاس الأصفر إلى 105,000 جنيه.

ثبتت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

العوامل المؤثرة على سعر النحاس في مصر

العرض والطلب المحلي: يلعب العرض والطلب المحلي على النحاس دورًا كبيرًا في تحديد السعر, وزيادة الطلب من قبل الصناعات المحلية، مثل البناء والتشييد، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

يلعب العرض والطلب المحلي على النحاس دورًا كبيرًا في تحديد السعر, وزيادة الطلب من قبل الصناعات المحلية، مثل البناء والتشييد، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. أسعار الدولار: بما أن النحاس يتم تداوله عادة بالدولار الأمريكي، فإن أي تغير في سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على سعر النحاس بالجنيه المصري.

بما أن النحاس يتم تداوله عادة بالدولار الأمريكي، فإن أي تغير في سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على سعر النحاس بالجنيه المصري. السياسات الحكومية: قد تؤثر السياسات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والضرائب، على أسعار النحاس في السوق المحلي.

اقرأ أيضًا: أسعار الألومنيوم في مصر اليوم الأربعاء 21-8-2024 ..جديد ومستعمل

أسعار الألومنيوم في مصر اليوم الأربعاء 21-8-2024 ..جديد ومستعمل