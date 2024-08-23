أسعار الفضة في مصر اليوم 23-8-2024.. عيار 925 بكام؟

ثبتت أسعار الفضة في مصر، اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024، نسبيًا مقارنةً بالأيام السابقة، مع وجود تفاوت طفيف بين محلات الصاغة المختلفة.

ارتبط هذا الاستقرار بعدة عوامل، أبرزها حالة الهدوء النسبي في الأسواق العالمية، التي أثرت بشكل كبير على الأسعار المحلية, ويعتبر قطاع كبير من الناس الفضة ملاذًا آمنًا لحفظ الأموال والبديل الأول للذهب، مما يزيد من اهتمامهم بمتابعة أسعارها.

أسعار الفضة اليوم الجمعة

استعرضت جريدة "الموجز" أسعار الفضة اليوم الجمعة 23-8-2024، وفقًا لمنصة “بنك لايف” في مصر:

سعر الفضة عيار 925 بالمصنعية

زادت مؤشرات البحث عن سعر الفضة عيار 925، الأكثر شيوعًا في مجوهرات الفضة بمصر، إذ تحتوي على نسبة 92.5% من الفضة النقية.

وبلغ سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم حوالي 42.69 جنيهًا، بينما بلغت مصنعية الجرام نحو 25 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة بين المحلات.

سعر جرام الفضة عيار 99.9

سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 استقرارًا عند 46.16 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 إلى 44.22 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925

بلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 42.69 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916

استقر سعر جرام الفضة عيار 916 عند 42.28 جنيهًا في السوق المصري.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجل سعر جرام الفضة عيار 875، المعروف بالفضة السعودي، نحو40.39 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم

سعر جرام فضة عيار 800

حقق سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 36.92 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750

بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 حوالي 34.62 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 27.00 جنيهًا.

الفضة عالميًا

هبطت الفضة الفورية في الأيام الأخيرة بنسبة 0.6% لتصل إلى 28.22 دولار للأوقية، بينما ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 2462.82 دولار للأوقية. وتزامن هذا الارتفاع مع زيادة العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% لتصل إلى 2500.50 دولار، وذلك في ظل تزايد التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.

أوضح الخبراء أن تجار الذهب يتعاملون بحذر في الوقت الحالي، حيث خفّضت البيانات الأمريكية بشكل كبير احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. تشير توقعات السوق إلى أن الذهب قد يحتاج إلى محفزات إضافية لتجاوز مستوى 2500 دولار، ورغم إمكانية الوصول إلى هذا المستوى في النهاية، فإن حدوث ذلك في الأمد القريب يبدو غير مرجح.

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