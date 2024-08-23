تعرف على سعر الألومنيوم اليوم 23-8-2024 في مصر.. الجديد والخردة

استقرت سعر الألومنيوم في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024، ليتراوح سعر الطن بين 140 ألف و156 ألف جنيه (بدون ضريبة), وفقًا لشركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية وأكبر منتج للمعدن في مصر وإفريقيا.

سعر الألومنيوم اليوم

يشهد سعر الألومنيوم في مصر تقلبات مستمرة تأثرًا بعدة عوامل داخلية وخارجية, من بينها عوامل: العرض والطلب العالمي على الألومنيوم، وتكاليف الطاقة التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في عملية الإنتاج، بالإضافة إلى أسعار الخامات المستخدمة في تصنيعه مثل البوكسيت.

أبدى عدد كبير من المتابعين اهتمامًا بأسعار المعادن، خاصة الألومنيوم، لذا رصدت جريدة "الموجز" أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20-8-2024، وفقًا لآخر تحديث من شركة مصر للألومنيوم.

أسعار الألومنيوم في مصر اليوم

سجلت أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 23 أغسطس كالتالي:

الألومنيوم

سعر طن سلك الألومنيوم - 9 مم

هبط سعر طن السلك خلال شهر أغسطس ليصل إلى 150 ألف جنيه، مقارنة بـ160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم

بلغ سعر طن لفات الألومنيوم نحو 155 ألف جنيه، مقارنة بـ160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

سعر طن لفات الألومنيوم البارد

سجل سعر طن لفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه، مقارنة بـ161 ألف جنيه الشهر الماضي، دون إضافة 14% كضريبة قيمة مضافة.

سعر طن شرائح الألومنيوم البارد

شهد سعر طن شرائح الألومنيوم البارد انخفاضًا ليصل إلى 158 ألف جنيه، مقابل 163 ألف جنيه في الشهر الماضي.

سعر الألومنيوم

سعر طن سلندرات (الاسطوانات)

وصل سعر طن السلندرات إلى 140 ألف جنيه، مقابل 145 ألف جنيه في الشهر الماضي، دون إضافة 14% كضريبة قيمة مضافة.

سعر الألومنيوم الخردة في مصر 2024

استقرت أسعار الألومنيوم الخردة في مصر لعام 2024 بالسوق المحلي، وتفاوتت الأسعار وفقًا للنوع:

بلغ متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الطري نحو 59 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الردياتير عند 37 جنيهًا مصريًا.

شهدت أسعار الألومنيوم الخردة الغطاء والحلة استقرارًا، ليبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 58 جنيهًا مصريًا.

سجل سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف متوسطًا قدره 35 جنيهًا مصريًا.

استقر متوسط سعر الكيلو من الألومنيوم الخردة الناشف البلدي عند 30 جنيهًا مصريًا.

ويعتبر الألومنيوم معدنًا استراتيجيًا في مصر، حيث يدخل في العديد من الصناعات الحيوية مثل البناء والسيارات والتعبئة والتغليف والكهرباء والإلكترونيات, وبالتالي، فإن أي تغير في سعره يؤثر بشكل مباشر على هذه الصناعات وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام.

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