siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 في مصر

سعر الألومنيوم اليوم
سعر الألومنيوم اليوم

استقر سعر الألومنيوم اليوم بعد تراجع شهدته الأسعار في بداية شهر أغسطس الحالي، ليبلغ سعر سلك الألومنيوم خلال شهر أغسطس الحالي حوالي 150 ألف جنيه، دون إضافة 14% كقيمة مضافة.

أسعار الألومنيوم اليوم

أثارت أسعار الألومنيوم اليوم اهتمامًا كبيرًا بين تجار ومصنعي هذا المعدن, ومع تزايد أهمية الألومنيوم واستخداماته المتعددة، خصوصًا في مجالات الطاقة ونقل الكهرباء، بات سعر الألومنيوم محورًا رئيسيًا للاهتمام.

لا يفوتك

أسعار الألومنيوم في مصر اليوم الأربعاء 21-8-2024 ..جديد ومستعمل

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024 في مصر

 

أثبت الألومنيوم أنه عنصر حيوي في مجموعة واسعة من التطبيقات، وذلك بفضل خصائصه الفريدة التي تجعله مثاليًا للعديد من الصناعات, ويُعتمد عليه بشكل كبير في قطاع الطاقة، حيث يُستخدم بشكل واسع في نقل الكهرباء.

أسعار الألومنيوم في مصر 

ونظرًا لما سبق رصدت جريدة "الموجز" أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 22-8-2024 في مصر وفقًا لشركة مصر للألومنيوم، وقد سجلت الأسعار التالية:

سعر الألومنيوم
  • بلغ سعر سلك الألومنيوم نحو 150 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الحالي.
  • حقق سعر سلندرات الألومنيوم نحو 140 ألف جنيه، مقابل 145 ألف جنيه سابقًا، دون إضافة 14% كقيمة مضافة.
  • سجل سعر لفات الألومنيوم نحو 155 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.
  • وصل سعر شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه.
  • استقر سعر لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه دون إضافة 14% كقيمة مضافة.

إعادة تدوير الألومنيوم 

أكدت الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم عالميًا تأتي من إعادة تدوير الخردة, ويستفاد من هذا المعدن الجديد الناتج عن عملية إعادة التدوير في العديد من الصناعات، مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

الألومنيوم

مصادر الألومنيوم الخردة

اعتمدت بعض صناعات الألومنيوم أيضًا على الألومنيوم الخردة، وتعددت مصادر الحصول عليه، من المباني القديمة والمركبات بأنواعها المختلفة.

 كما تُعتبر النفايات الصناعية والمنزلية من أهم مصادر الألومنيوم الخردة, ويمكن الاستفادة من الكابلات القديمة وأواني الطبخ وعلب المشروبات الغازية والأطعمة، وإعادة تدويرها بعد جمعها بواسطة العاملين المتجولين.

اقرأ أيضًا: البنك المركزي يكشف حقيقة مطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي الأجنبي

 

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار السلع الغذائية اليوم..الجبن الأبيض يقفز إلى 494 جنيهًا

 

لا يفوتك

آخر تحديث..أسعار الدواجن اليوم السبت 27 يوليو 2024

أسعار الفاكهة اليوم السبت 27 يوليو 2024..العنب بكام؟

أسعار الخضار اليوم السبت 27 يوليو 2024 في الأسواق

أسعار السيراميك اليوم السبت 27 يوليو 2024..المتر بكام؟
تم نسخ الرابط