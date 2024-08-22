تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 في مصر

استقر سعر الألومنيوم اليوم بعد تراجع شهدته الأسعار في بداية شهر أغسطس الحالي، ليبلغ سعر سلك الألومنيوم خلال شهر أغسطس الحالي حوالي 150 ألف جنيه، دون إضافة 14% كقيمة مضافة.

أسعار الألومنيوم اليوم

أثارت أسعار الألومنيوم اليوم اهتمامًا كبيرًا بين تجار ومصنعي هذا المعدن, ومع تزايد أهمية الألومنيوم واستخداماته المتعددة، خصوصًا في مجالات الطاقة ونقل الكهرباء، بات سعر الألومنيوم محورًا رئيسيًا للاهتمام.

أثبت الألومنيوم أنه عنصر حيوي في مجموعة واسعة من التطبيقات، وذلك بفضل خصائصه الفريدة التي تجعله مثاليًا للعديد من الصناعات, ويُعتمد عليه بشكل كبير في قطاع الطاقة، حيث يُستخدم بشكل واسع في نقل الكهرباء.

أسعار الألومنيوم في مصر

ونظرًا لما سبق رصدت جريدة "الموجز" أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 22-8-2024 في مصر وفقًا لشركة مصر للألومنيوم، وقد سجلت الأسعار التالية:

سعر الألومنيوم

بلغ سعر سلك الألومنيوم نحو 150 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الحالي.

حقق سعر سلندرات الألومنيوم نحو 140 ألف جنيه، مقابل 145 ألف جنيه سابقًا، دون إضافة 14% كقيمة مضافة.

سجل سعر لفات الألومنيوم نحو 155 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.

وصل سعر شرائح الألومنيوم الباردة إلى 158 ألف جنيه.

استقر سعر لفات الألومنيوم البارد عند 156 ألف جنيه دون إضافة 14% كقيمة مضافة.

إعادة تدوير الألومنيوم

أكدت الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم عالميًا تأتي من إعادة تدوير الخردة, ويستفاد من هذا المعدن الجديد الناتج عن عملية إعادة التدوير في العديد من الصناعات، مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

الألومنيوم

مصادر الألومنيوم الخردة

اعتمدت بعض صناعات الألومنيوم أيضًا على الألومنيوم الخردة، وتعددت مصادر الحصول عليه، من المباني القديمة والمركبات بأنواعها المختلفة.

كما تُعتبر النفايات الصناعية والمنزلية من أهم مصادر الألومنيوم الخردة, ويمكن الاستفادة من الكابلات القديمة وأواني الطبخ وعلب المشروبات الغازية والأطعمة، وإعادة تدويرها بعد جمعها بواسطة العاملين المتجولين.

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