تعرف على سعر النحاس والمعادن اليوم الخميس 22-8-2024 عالميًا ومحليًا

سعر النحاس والمعادن ..تصدر سعر النحاس والمعادن اليوم الخميس 22 أغسطس 2024 محركات البحث باعتباره من أهم المعادن الرئيسية، ويبلغ سعر طن النحاس 4.1580 دولارًا، وحقق خام النحاس أعلى سعر له في البورصة عند 4.2175 دولارًا، بينما انخفض لأدنى سعر عند 4.1570 دولارًا.

سعر النحاس اليوم في مصر

يرغب قطاع كبير من الناس بمعرفة سعر النحاس والمعادن نظرًا لاستخداماته الواسعة في مجالات الصناعة، الكهرباء، الطاقة، النقل، البناء، والمجوهرات، بالإضافة إلى الأواني, وشهدت أسعار النحاس تفاوتًا بين التجار في مختلف المناطق. لذلك ترصد جريدة "الموجز" أسعار النحاس والمعادن في مصر اليوم الخميس 22-8-2024 ، وجاءت على النحو التالي:

سعر كيلو النحاس الأحمر الآن

تراوحت أسعار كيلو النحاس اليوم بين 280 و297 جنيهًا.

بلغ سعر طن النحاس 297 ألف جنيه.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة 160 ألف جنيه.

وصل سعر طن النحاس الأصفر في بورصة المعادن إلى 105 آلاف جنيه.

استقر سعر النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

النحاس

أسعار النحاس في بورصة المعادن

جاءت أسعار النحاس اليوم في بورصة المعادن كالتالي:

سجل سعر الإغلاق الأخير 4.1570 دولارًا للطن.

اختلفت أسعار بنحو -0.0315 دولار، أي بنسبة 0.7500%

بلغ أعلى سعر للنحاس 4.1570 دولار للطن.

سعر النحاس الخردة اليوم

تباينت أسعار خردة النحاس حسب درجة نقائه, وجاءت الأسعار كما يلي:

تراوح سعر كيلوجرام خردة النحاس بين 200 و400 جنيه مصري.

تفاوتت تكلفة كيلوجرام خردة النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري حسب مكان البيع وجودة النحاس.

سجلت أسعار خردة النحاس باللون الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري للكيلوجرام.

تراوحت أسعار خردة النحاس الحمراء بين 240 و280 جنيهًا مصريًا للكيلوجرام.

سجل النحاس النقي أسعارًا بين 330 و400 جنيه مصري للكيلوجرام.

تراوحت أسعار النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه مصري.

النحاس

أسعار المعادن اليوم

جاءت أسعار المعادن اليوم على النحو التالي:

بلغ سعر الألومنيوم 2,484.07 دولارًا.

حقق سعر كوبالت 24,681.00 دولارًا.

وصل سعر النيكل إلى 16,872.53 دولارًا.

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