لحظة بلحظة.. أسعار السبائك الذهب اليوم في السعودية

أسعار السبائك الذهب اليوم في السعودية.. تصدر البحث عن أسعار السبائك الذهب اليوم في السعودية محركات البحث المختلفة، اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس 2024.

وتنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 1 جرام، وصولاً إلى واحد كيلو جرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 3404.89 ريال.

أسعار السبائك الذهب اليوم في السعودية

أسعار السبائك الذهب اليوم السبت في السعودية

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السبائك الذهب اليوم في السعودية، حيث تُحظي باهتمام كبير، ويعتبر الذهب هو الوسيلة الآمنة لحفظ المال.

ويعرض “الموجز” خلال التقرير التالي أسعار السبائك الذهب اليوم في السعودية.

قائمة أسعار السبائك الذهب اليوم في السعودية

بلغ سعر سبيكة ذهب في السعودية زنة 1 جرام نحو420.95 ريال سعودي.

وسجل سعر سبيكة ذهب في السعودية زنة 2.5 جرام نحو 954.76 ريال سعودي.

ووصل سعر سبيكة ذهب في السعودية زنة 5 جرام نحو1780.9 ريال سعودي.

وبلغ سعر سبيكة ذهب في السعودية زنة 10 جرام نحو 3404.89 ريال سعودي.

وسجل سعر سبيكة ذهب في السعودية زنة 15.55 جرام (نصف أونصة) نحو 5190.01 ريال سعودي.

ووصل سعر سبيكة ذهب في السعودية زنة 20 جرام نحو 6620.24 ريال سعودي.

وبلغ سعر سبيكة ذهب في السعودية زنة 31.1 جرام (1 أونصة) نحو10161.86 ريال سعودي.

وسجل سعر سبيكة ذهب في السعودية زنة 50 جرام نحو 16250.6 ريال سعودي.

ووصل سعر سبيكة ذهب في السعودية زنة 100 جرام نحو 32120.66 ريال سعودي.

وبلغ سعر سبيكة ذهب في السعودية زنة 116.6 جرام (10 تولة) نحو 37428.49 ريال سعودي.

وسجل سعر سبيكة ذهب في السعودية زنة 250 جرام (ربع كيلو) نحو 79938.18 ريال سعودي.

ووصل سعر سبيكة ذهب في السعودية زنة 500 جرام (نصف كيلو) نحو 159,344.23 ريال سعودي.

وبلغ سعر سبيكة ذهب في السعودية زنة 1000 جرام (كيلو) نحو 315,752.41 ريال سعودي.

أسعار السبائك الذهب اليوم في السعودية

سبائك الذهب في السعودية

وتعد سبائك الذهب في السعودية وسيلة آمنة للإدخار، حيث تلقي إقبال لدى الكثيرين من محبي الإدخار في الذهب، حيث تتوفر بأحجام متنوعة تُناسب الجميع كما أنها يُمكن بيعها بسهولة.

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