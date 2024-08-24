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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

اسعار الذهب عالميا.. قفزة تاريخية بفضل تصريحات الفيدرالي

سعو الذهب عالميًا
سعو الذهب عالميًا

أعلنت مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في تداولات الذهب، أن اسعر الذهب عالميا شهدت ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي، مسجلًا مستوى تاريخي جديد. 

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتصريحات رئيس البنك الفيدرالي، جيروم باول، الذي أشار إلى تحول محتمل في السياسة النقدية، مما زاد من توقعات خفض الفائدة في سبتمبر القادم.

سعر الذهب عالميا.. الاونصة

حقق سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا بنسبة 0.2% خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له عند 2531 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 2512 دولار للأونصة. 

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كما شهد سعر الذهب أمس زيادة بنسبة 1.1%، ما ساهم في تعويض جميع الخسائر التي تكبدها في اليوم السابق، وذلك بعد تصريحات باول في جاكسون هول، حيث أكد أن الوقت قد حان لتعديل السياسة النقدية للبنك.

توقعات أسعار الفائدة

أوضح جيروم باول أن أسعار الفائدة تتجه إلى الهبوط، لكنه شدد على أن توقيت ووتيرة خفضها سيعتمدان على البيانات الاقتصادية الواردة.

أسعار الذهب عالميا

 وفيما يتعلق بالتضخم، أعرب باول عن ثقته المتزايدة في أن التضخم يسير على مسار مستدام نحو هدف البنك البالغ 2%, مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن يكون سوق العمل مصدرًا لضغوط تضخمية مرتفعة في المستقبل القريب، مؤكدًا أن البنك لا يسعى لمزيد من التهدئة في ظروف سوق العمل، نظرًا لتراجع المخاطر التضخمية وزيادة المخاطر المتعلقة بالعمالة.

واختتم باول تصريحاته بالتأكيد على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبذل قصارى جهده لدعم سوق العمل القوية، مع استمرار الجهود لتحقيق استقرار الأسعار.

توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة

أكد رئيس البنك الفيدرالي أن أسعار الفائدة ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من سبتمبر القادم, وفقًا للبيان, وزادت توقعات الأسواق أن الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إذ تراهن الأسواق بنسبة 36% على هذا الاحتمال، مقابل رهان بنسبة 64% على خفض آخر بنفس المقدار.

الذهب عالميًا

تراجع سعر الدولار الأمريكي

شهد الدولار الأمريكي يوم أمس انخفاضًا بنسبة 0.8%، ليسجل أدنى مستوى له مقابل سلة من 6 عملات رئيسية منذ أكثر من عام, وأنهى الدولار الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.7%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2023، مما يجعله الانخفاض الأسبوعي الخامس على التوالي.

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