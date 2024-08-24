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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 24 أغسطس 2024، من كلمات البحث التي شهدت رواجًا في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها، في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المحلية والعالمية.

 

‎متى ينزل سعر الذهب

وشهدت أسواق أسعار الذهب في العالم والسوق المحلي المصري تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، في حين لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بمكانته كملاذ آمن من التضخم، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.

ومؤخرًا، كشف خبراء أن المستثمرين عليهم الآن التفكير في شراء الذهب مع احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في الأشهر المقبلة.

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وأوضحوا أنه من المتوقع أن تتأثر أسعار الذهب عالميًا في شهر سبتمبر 2024 بعدة عوامل رئيسية أبرزها السياسات النقدية للبنوك المركزية مع اتجاهات للاستقرار أو الانخفاض في أسعار المعدن الأصفر، ومع ذلك، فإن أي اضطرابات اقتصادية أو سياسية غير متوقعة قد تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة.

وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أنه في حالة استمر الجنيه المصري في الاستقرار أمام الدولار، مع عدم حدوث تغييرات كبيرة في السوق العالمية، فقد نشهد استقرارًا في أسعار الذهب محليًا، ولكن في حال حدوث أي تقلبات في سعر الصرف أو زيادة في الطلب المحلي، قد يرتفع سعر الذهب بشكل ملحوظ

 

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

  • سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2970 جنيهًا.

 

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

  • سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3465 جنيهًا.

 

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

  • سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3960 جنيهًا.

 

‎سعر الذهب والسبائك اليوم

  • سبيكة الذهب1 جرام: 4,807
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام:  11,472
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,725
  • جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,710
  • جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,458
  • جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,955
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,926
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 89,241
  • سعر سبيكة الذهب أوقية:132,746
  • سبيكة الذهب نصف أونصة :69,528
  • سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 138,377
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 221,573
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 442,272
  • سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 52,401
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,400,872
  • سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,204,369

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