أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 24 أغسطس 2024

شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت، 23 أغسطس 2024، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية ومن أرض المزرعة، بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الأيام القليلة الماضية. وفيما يلي نستعرض أبرز أسعار الفراخ البيضاء، الكتاكيت، والبط اليوم. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق المصرية نحو 80 جنيهًا للكيلو الواحد. ويأتي هذا الاستقرار بعد ارتفاع شهدته الأسعار خلال الأيام الماضية. أما أسعار الفراخ الساسو، فقد استقرت عند 85 جنيهًا للكيلو، مما يعكس استقرارًا عامًا في سوق الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

أما بالنسبة للكتاكيت، فقد سجل الكتكوت الأبيض في الشركات 30 جنيهًا، بينما وصل سعر الكتكوت الأبيض القطعان إلى 21 جنيهًا. كما بلغت أسعار الكتكوت الهجين 16 جنيهًا. يُلاحظ أن أسعار الكتاكيت تشهد استقرارًا في معظم الشركات، مما يعزز استقرار السوق ويضمن توفير احتياجات المزارع.

سعر الكتكوت الأبيض في الشركات 30 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض القطعان 21 جنيهًا.

سعر الكتكوت الهجين 16 جنيهًا.

روص الوادي 32 جنيهًا

هبرد كايرو ثري 36 جنيهًا

أربو القاهرة 36 جنيهًا

كب الوطنيه 35 جنيهًا

كتكوت أمهات 35 جنيهًا

أسعار البط اليوم

سجلت أسعار البط اليوم الجمعة تباينًا في الأسواق، حيث بلغ سعر البط البغال (المحلي) 55 جنيهًا، والبط المسكوفي 55 جنيهًا. أما البط الفرنساوي بكيني، فقد بلغ سعره 25 جنيهًا، فيما سجل البط الفرنساوي شيرفان 35 جنيهًا. يُشار إلى أن أسعار البط المستورد تختلف عن المحلي، حيث وصل سعر البط البغال المستورد وزن 500 جرام إلى 100 جنيه.

توضح الأسعار حالة استقرار في بورصة الدواجن اليوم، مع استمرار التحديات التي تواجه قطاع الدواجن على المستوى المحلي والعالمي. ووفقًا للدكتور أحمد جلال، أستاذ تربية ووراثة الدواجن، فإن الصناعة لا تزال تواجه تحديات كبيرة، مثل تكاليف الأعلاف واستخدام البدائل للمضادات الحيوية.

بورصة الدواجن اليوم

استقر سعر الدواجن الساسو عند 85 جنيهًا.

استقرت أسعار الفراخ أمهات بيضاء: 64 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي: 118 جنيهًا

سعر البانية اليوم السبت في مصر

سعر البانيه 175 جنيهًا

سعر الصدور مخلية 175 جنيهًا

سعر الاستربس 175 جنيهًا

سعر الأوراك 78 جنيهًا

سعر 5 ك اوراك 370 جنيهًا

سعر الشيش طاووق 160 جنيهًا

سعر الصدور بلعظم 105 جنيهات

سعر الدبابيس 100 جنيه

سعر الارانب 135 جنيهًا

سعر البط الشهرمان 80 جنيهًا

سعر الفراخ البلدى الصافى 120 جنيهًا

سعر الحمام الكداب 150 جنيهًا

سعر الكبد والقوانص 90 جنيهًا

سعر الأجنحة بالرقبة 30 جنيهًا

سعر الأجنحة الصافى 50 جنيهًا

سعر هياكل أوراك 10 جنيهات

أسعار البط اليوم السبت