أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 24 أغسطس 2024
شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت، 23 أغسطس 2024، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية ومن أرض المزرعة، بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الأيام القليلة الماضية. وفيما يلي نستعرض أبرز أسعار الفراخ البيضاء، الكتاكيت، والبط اليوم. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.
أسعار الفراخ البيضاء
سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق المصرية نحو 80 جنيهًا للكيلو الواحد. ويأتي هذا الاستقرار بعد ارتفاع شهدته الأسعار خلال الأيام الماضية. أما أسعار الفراخ الساسو، فقد استقرت عند 85 جنيهًا للكيلو، مما يعكس استقرارًا عامًا في سوق الدواجن.
أسعار الكتاكيت اليوم
أما بالنسبة للكتاكيت، فقد سجل الكتكوت الأبيض في الشركات 30 جنيهًا، بينما وصل سعر الكتكوت الأبيض القطعان إلى 21 جنيهًا. كما بلغت أسعار الكتكوت الهجين 16 جنيهًا. يُلاحظ أن أسعار الكتاكيت تشهد استقرارًا في معظم الشركات، مما يعزز استقرار السوق ويضمن توفير احتياجات المزارع.
- سعر الكتكوت الأبيض في الشركات 30 جنيهًا.
- سعر الكتكوت الأبيض القطعان 21 جنيهًا.
- سعر الكتكوت الهجين 16 جنيهًا.
- روص الوادي 32 جنيهًا
- هبرد كايرو ثري 36 جنيهًا
- أربو القاهرة 36 جنيهًا
- كب الوطنيه 35 جنيهًا
- كتكوت أمهات 35 جنيهًا
أسعار البط اليوم
سجلت أسعار البط اليوم الجمعة تباينًا في الأسواق، حيث بلغ سعر البط البغال (المحلي) 55 جنيهًا، والبط المسكوفي 55 جنيهًا. أما البط الفرنساوي بكيني، فقد بلغ سعره 25 جنيهًا، فيما سجل البط الفرنساوي شيرفان 35 جنيهًا. يُشار إلى أن أسعار البط المستورد تختلف عن المحلي، حيث وصل سعر البط البغال المستورد وزن 500 جرام إلى 100 جنيه.
توضح الأسعار حالة استقرار في بورصة الدواجن اليوم، مع استمرار التحديات التي تواجه قطاع الدواجن على المستوى المحلي والعالمي. ووفقًا للدكتور أحمد جلال، أستاذ تربية ووراثة الدواجن، فإن الصناعة لا تزال تواجه تحديات كبيرة، مثل تكاليف الأعلاف واستخدام البدائل للمضادات الحيوية.
بورصة الدواجن اليوم
استقر سعر الدواجن الساسو عند 85 جنيهًا.
استقرت أسعار الفراخ أمهات بيضاء: 64 جنيهًا.
أسعار الفراخ البلدي: 118 جنيهًا
سعر البانية اليوم السبت في مصر
- سعر البانيه 175 جنيهًا
- سعر الصدور مخلية 175 جنيهًا
- سعر الاستربس 175 جنيهًا
- سعر الأوراك 78 جنيهًا
- سعر 5 ك اوراك 370 جنيهًا
- سعر الشيش طاووق 160 جنيهًا
- سعر الصدور بلعظم 105 جنيهات
- سعر الدبابيس 100 جنيه
- سعر الارانب 135 جنيهًا
- سعر البط الشهرمان 80 جنيهًا
- سعر الفراخ البلدى الصافى 120 جنيهًا
- سعر الحمام الكداب 150 جنيهًا
- سعر الكبد والقوانص 90 جنيهًا
- سعر الأجنحة بالرقبة 30 جنيهًا
- سعر الأجنحة الصافى 50 جنيهًا
- سعر هياكل أوراك 10 جنيهات
أسعار البط اليوم السبت
- البط البغال (المحلي) 55 جنيهًا
- البط المسكوفي 55 جنيهًا
- فرنساوي بكيني. 25 جنيهًا
- فرنساوي شيرفان 35 جنيهًا
- بغال مستورد وزن 500 جرام 100.00 جنيه.
- بغال مستورد 90 جنيهًا
- بغال محلي. 65 جنيهًا
- مسكوفي ار 65 جنيهًا
- رومي برنزي 85 جنيهًا
- رومي أبيض مستورد 230 جنيهًا
- البط الفرنساوي 20 جنيهًا