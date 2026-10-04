إجازة 6 أكتوبر 2026.. موعد العطلة الرسمية وحقيقة تعطيل الدراسة والعمل

تتصدر إجازة 6 أكتوبر 2026 محركات البحث خلال الأيام الحالية، بالتزامن مع اقتراب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وعيد القوات المسلحة، وسط تساؤلات من الموظفين والطلاب وأولياء الأمور حول موعد الإجازة الرسمية، وهل سيتم تعطيل العمل والدراسة، بالإضافة إلى حقيقة ترحيل العطلة من يوم الثلاثاء إلى الخميس.

وتأتي ذكرى انتصارات أكتوبر ضمن المناسبات الوطنية التي تتضمنها أجندة العطلات الرسمية في مصر لعام 2026، كما تعد إجازة 6 أكتوبر آخر عطلة رسمية مدفوعة الأجر مدرجة ضمن جدول الإجازات الرسمية حتى نهاية العام.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026

تحل ذكرى 6 أكتوبر 2026 يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر، بمناسبة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

إلا أن قرارًا صادرًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حدد موعدًا بديلًا للإجازة الرسمية هذا العام، بحيث يحصل العاملون في الجهات المخاطبة بالقرار على الإجازة يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 بدلًا من يوم الثلاثاء 6 أكتوبر.

وبذلك، فإن الخميس 8 أكتوبر هو الموعد المحدد للإجازة الرسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

قرار ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس

نص قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن يكون يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ويأتي ذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة «6 أكتوبر».

ويهدف القرار إلى توحيد موعد الإجازة الرسمية في هذا العام، مع استمرار العمل في الجهات التي تستدعي طبيعة عملها ذلك، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للعمل بها.

هل إجازة 6 أكتوبر 2026 ثلاثة أيام؟

يحصل الموظفون الذين تكون عطلتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت على 3 أيام إجازة متواصلة، وذلك بعد ترحيل الإجازة الرسمية إلى الخميس 8 أكتوبر.

وتشمل الإجازة في هذه الحالة:

الخميس 8 أكتوبر 2026: الإجازة الرسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

الجمعة 9 أكتوبر: العطلة الأسبوعية.

السبت 10 أكتوبر: العطلة الأسبوعية.

وبذلك تمتد فترة الراحة المتصلة إلى ثلاثة أيام بالنسبة للعاملين الذين تتوافق عطلتهم الأسبوعية مع يومي الجمعة والسبت.

الفئات المستفيدة من إجازة 8 أكتوبر

تشمل الإجازة الرسمية العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

ويحصل المخاطبون بقرار رئيس مجلس الوزراء على الإجازة مدفوعة الأجر يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر.

أما الجهات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار أداء مهامها خلال الإجازات الرسمية، فتستمر في العمل وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، مع الالتزام بالضوابط المقررة بشأن العاملين بها.

حقيقة تعطيل الدراسة في إجازة 6 أكتوبر

ارتبطت عمليات البحث عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 أيضًا بتساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول موقف المدارس والجامعات من الإجازة.

ويأتي ذلك في ظل ترقب المواطنين لمعرفة آلية تطبيق الإجازة على مختلف جهات العمل والمؤسسات التعليمية، خاصة مع قرار ترحيل الإجازة الرسمية من الثلاثاء 6 أكتوبر إلى الخميس 8 أكتوبر.

ويظل قرار رئيس مجلس الوزراء هو الأساس المنظم للإجازة بالنسبة للجهات الحكومية والقطاعات المخاطبة به، بينما يتم تحديد آلية العمل داخل كل جهة وفق القرارات والقواعد المنظمة لها.

آخر إجازة رسمية في 2026

تعد ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة من أبرز المناسبات الوطنية في مصر، وتأتي ضمن جدول الإجازات الرسمية لعام 2026 بعد إجازة المولد النبوي الشريف.

ومع حلول إجازة عيد القوات المسلحة في أكتوبر، تكون إجازة 6 أكتوبر 2026 آخر عطلة رسمية مدفوعة الأجر مدرجة في جدول الإجازات الرسمية حتى نهاية العام، وفق البيانات الواردة بشأن أجندة العطلات الرسمية.

إجازة 6 أكتوبر للموظفين

وتكتسب الإجازة أهمية خاصة بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام وقطاع الأعمال العام، حيث نص القرار على منحهم يوم الخميس 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلًا من يوم الثلاثاء 6 أكتوبر.

ويتيح ترحيل الإجازة إلى الخميس للعاملين الذين يحصلون على عطلتهم الأسبوعية يومي الجمعة والسبت الاستفادة من عطلة متصلة تمتد إلى ثلاثة أيام.

وتأتي هذه الإجازة احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وعيد القوات المسلحة، وهي مناسبة وطنية تحظى بمكانة كبيرة لدى المصريين، وتوافق ذكراها يوم 6 أكتوبر من كل عام.