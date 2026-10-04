بث مباشر مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا الودية اليوم ..الموعد والقنوات الناقلة

تتزايد معدلات البحث عن بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا ضمن استعدادات الفريق لاستكمال منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 بمشاركة 24 منتخبا.

يسعي منتخب الفراعنة لتجربة العديد من العناصر الجديدة خلال تلك المواجهة وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين عقب تحقيق الفوز أمام منتخب جنوب السودان بخماسية في المواجهة التي جمعتهما في الجولة الثانية من التصفيات.

موعد مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا

منتخب مصر علي موعد مع مواجهة قوية ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 4 أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا

يمكنك مشاهدة أحداث مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررإقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 ، والمقررة مساء اليوم الأحد الموافق 4 أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات المنتخب المصري الودية.

مصر ضد جنوب أفريقيا

قائمة الفراعنة لمواجهة جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، علي محمود، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إمام عاشور، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

تشكيل مصر المتوقع ضد جنوب أفريقيا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصرالمتوقع ضد منتخب جنوب أفريقيا حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمد هاني ، رامي ربيعه ، حسام عبدالمجيد ، كريم حافظ

خط الوسط: محمود صابر، علي محمود ، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: هيثم حسن ، عمر مرموش ، مصطفي زيكو.

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