القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب أفريقيا الودية والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق المتعة والإثارة، مواجهة ودية ساخنة تجمع منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا ضمن استعدادات الفريق لاستكمال منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 بمشاركة 24 منتخبا.

يسعي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصرلتجربة العديد من العناصر الجديدة خلال تلك المواجهة وإراحة بعض اللاعبين الأساسيين عقب تحقيق الفوز أمام منتخب جنوب السودان خارج الديار بخماسية في المواجهة التي جمعتهما في الجولة الثانية من التصفيات، وكان الفريق قد تعادل في الجولة الأولي للتصفيات أمام نظيره المنتخب الأنجولي بدون أهداف.

موعد قمة مصر ضد جنوب أفريقيا

مواجهة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا التي تجمعهما خلال فترة التوقف الدولي الحالية، تنطلق مساء غد الأحد الموافق 4 أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب أفريقيا

يمكنك متابعة قمة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب أفريقيا ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررإقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 ، والمقررة مساء غد الأحد الموافق 4 أكتوبر الجاري على ملعب استاد القاهرة، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ، عبر قنوات أون سبورت الناقلة لمباريات المنتخب المصري الودية.

مصر ضد جنوب أفريقيا

قائمة الفراعنة لمواجهة جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، علي محمود، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إمام عاشور، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

تشكيل مصر المتوقع ضد جنوب أفريقيا

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصرالمتوقع ضد منتخب جنوب أفريقيا حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: المهدي سليمان

خط الدفاع: طارق علاء ، رامي ربيعه ، حسام عبدالمجيد ، كريم حافظ

خط الوسط: محمود صابر، علي محمود ، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: هيثم حسن ، حمزة عبدالكريم ، مصطفي زيكو.

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