بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 وجدول المتأخرات

يبحث عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة المالية الجدول المحدد لصرف مرتبات العاملين بالدولة، والذي تضمن تبكير موعد صرف رواتب شهر أكتوبر، إلى جانب تحديد مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى.

ويأتي الإعلان عن مواعيد صرف المرتبات في إطار خطة وزارة المالية لتنظيم عمليات الصرف، وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا ضمن المنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026

وفقًا للجدول المعلن من وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 اعتبارًا من يوم الخميس 22 أكتوبر 2026.

ويستطيع العاملون بالدولة الحصول على رواتبهم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وذلك بداية من الموعد المحدد للصرف، حيث يتم إتاحة المرتبات على الحسابات وفقًا للإجراءات المتبعة في المنظومة المالية الإلكترونية.

ويأتي تحديد يوم 22 أكتوبر موعدًا لبدء صرف مرتبات أكتوبر بعد تبكير موعد الصرف، في إطار الجدول الزمني الذي وضعته وزارة المالية لتنظيم صرف مستحقات العاملين بالدولة خلال الربع الأخير من عام 2026.

تبكير صرف مرتبات أكتوبر

ويترقب الموظفون موعد قبض مرتبات أكتوبر 2026 للاستفادة من تبكير موعد صرف الرواتب، حيث تتيح المواعيد المعلنة معرفة التوقيت المحدد لإيداع المستحقات المالية.

وأكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة للعاملين وفق المواعيد المقررة، مع إمكانية سحب الراتب من ماكينات الصراف الآلي في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء عملية الصرف.

ويأتي ذلك بهدف التيسير على الموظفين وتقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي خلال أيام صرف المرتبات، خاصة مع زيادة أعداد المواطنين الذين يتوجهون إلى الماكينات لسحب مستحقاتهم المالية في بداية كل شهر.

مواعيد صرف متأخرات مرتبات أكتوبر 2026

ولم تقتصر مواعيد وزارة المالية على تحديد موعد صرف المرتبات الأساسية، إذ شملت أيضًا جدول صرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى للعاملين بالدولة.

ومن المقرر أن تبدأ مواعيد صرف متأخرات شهر أكتوبر 2026 أيام 7 و11 و12 أكتوبر، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للصرف داخل كل جهة إدارية.

وتشمل هذه المواعيد المستحقات التي لم تدخل ضمن عملية صرف المرتبات الأساسية، على أن يتم الصرف وفق النظم والإجراءات المالية المعمول بها في الجهات الحكومية المختلفة.

كيفية الحصول على مرتبات أكتوبر 2026

وتتاح مرتبات العاملين بالدولة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد التي أعلنتها وزارة المالية، بما يتيح للموظفين سحب مستحقاتهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار العمل للحصول على الراتب.

ومن المهم أن يلتزم الموظف بموعد الصرف المحدد، مع متابعة الحساب البنكي أو ماكينة الصراف الآلي للتأكد من إتاحة الراتب، خاصة أن عملية الإيداع تتم وفق الإجراءات المالية الإلكترونية المتبعة.

كما يساهم الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني في الحد من التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، إذ يمكن للموظفين سحب المرتبات في أوقات مختلفة بعد إتاحتها رسميًا.

جدول صرف المرتبات في الربع الأخير من 2026

ويأتي موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 ضمن جدول مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة الذي أعدته وزارة المالية للربع الأخير من العام.

ويهدف الجدول إلى تنظيم عملية صرف الأجور والمستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع الإعلان مسبقًا عن مواعيد الصرف بما يساعد الموظفين على ترتيب التزاماتهم المالية.

وبحسب المواعيد المعلنة، يبدأ صرف مرتبات أكتوبر 2026 يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، بعد تبكير موعد الصرف، بينما تبدأ مواعيد صرف المتأخرات أيام 7 و11 و12 أكتوبر.

ويستطيع العاملون الحصول على مرتباتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من موعد بدء الصرف، وفقًا لما يتم إتاحته عبر المنظومة المالية الإلكترونية، مع استمرار إمكانية سحب المستحقات خلال الفترة المحددة للصرف.