3 غيابات تضرب منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف التفاصيل

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية أمام منتخب جنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر المقبل، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة، وسط غيابات مؤثرة في صفوف الفراعنة، وفقًا لما كشفه الإعلامي أحمد شوبير.

وتأتي المباراة خلال فترة التوقف الدولي، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى الاستفادة من اللقاء في تجربة عدد من اللاعبين والوقوف على جاهزية عناصر المنتخب قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

أحمد فتوح يغيب بسبب الإصابة

كشف أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، أن أحمد فتوح لن يكون متاحًا للمشاركة مع منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، بسبب الإصابة التي تعرض لها، ليخرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للمواجهة الودية المقبلة.

ويمثل غياب فتوح أحد التغييرات التي سيضطر الجهاز الفني إلى التعامل معها خلال التحضير للمباراة، في ظل رغبة حسام حسن في الاستفادة من جميع العناصر المتاحة خلال فترة التوقف الدولي.

محمد عبدالمنعم خارج مواجهة جنوب أفريقيا

كما أكد شوبير غياب محمد عبدالمنعم، مدافع نيس الفرنسي، عن مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى وجود حالة من الاستياء داخل الجهاز الفني بسبب ملابسات موقف اللاعب.

وأوضح شوبير أن الجهاز الفني يأمل في احتواء الأمر خلال الفترة المقبلة، وعدم تطور الأزمة، خاصة أن عبدالمنعم كان قد أثار جدلًا قبل مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان.

وكان الاتفاق، وفقًا لما أورده شوبير، يقضي بسفر محمد عبدالمنعم مع بعثة المنتخب إلى مواجهة جنوب السودان، مع عدم مشاركته في المباراة بسبب إقامتها على أرضية من النجيل الصناعي، والاكتفاء بالمشاركة في التدريبات داخل صالة الجيم.

لكن اللاعب تراجع عن السفر مع بعثة المنتخب، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب داخل الجهاز الفني، قبل أن يغيب أيضًا عن مواجهة جنوب أفريقيا المقبلة.

محمد صلاح يغيب عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا

وفي السياق ذاته، كشف أحمد شوبير عن غياب محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، عن المواجهة الودية أمام جنوب أفريقيا.

وقال شوبير إن صلاح موجود حاليًا في إنجلترا، ولن يكون حاضرًا مع المنتخب خلال المباراة، موضحًا أن اللاعب كان قد حصل في الأساس على إذن بعدم المشاركة في اللقاء، قبل أن ينضم إلى ذلك غيابه عن مواجهة جنوب السودان.

ويعد غياب صلاح تغييرًا مهمًا في تشكيل المنتخب خلال فترة التوقف الدولي، خصوصًا مع اعتماد الجهاز الفني على منح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجربة أكثر من عنصر استعدادًا للمنافسات المقبلة.

3 لاعبين يغيبون عن منتخب مصر

وبحسب تصريحات أحمد شوبير، يدخل منتخب مصر مواجهة جنوب أفريقيا دون ثلاثة لاعبين، هم أحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمد صلاح، لأسباب مختلفة تتعلق بالإصابة وموقف عبدالمنعم وغياب صلاح عن اللقاء.

ويستعد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للتعامل مع الغيابات من خلال الاعتماد على العناصر المتاحة، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين خلال المباراة الودية.

وتقام مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا يوم 4 أكتوبر 2026، في إطار استعدادات المنتخب المصري للاستحقاقات المقبلة، وسط اهتمام بالجهاز الفني بتجربة التشكيل والعناصر البديلة خلال فترة التوقف الدولي.