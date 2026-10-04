موعد استطلاع هلال جمادى الأولى 1448.. دار الإفتاء تحسم بداية الشهر الهجري

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريًا، لتحديد موعد بداية الشهر الخامس في التقويم الهجري، وذلك بعد غروب شمس يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، والذي يوافق 29 من شهر ربيع الآخر لعام 1448 هجريًا.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع الهلال وفقًا للرؤية الشرعية، لتحديد ما إذا كان شهر جمادى الأولى سيبدأ في اليوم التالي أم يستكمل شهر ربيع الآخر عدته.

موعد استطلاع هلال جمادى الأولى 1448

بحسب دار الإفتاء المصرية، يتم استطلاع هلال شهر جمادى الأولى بعد مغرب يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، الموافق 29 ربيع الآخر 1448 هجريًا.

ويأتي استطلاع الهلال لتحديد بداية الشهر الهجري الجديد، إذ تعتمد بداية الشهور الهجرية على ثبوت رؤية الهلال وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.

ويُعد شهر جمادى الأولى الشهر الخامس في ترتيب شهور السنة الهجرية، ويأتي بعد ربيع الآخر وقبل جمادى الآخرة.

جمادى الأولى.. الشهر الخامس في التقويم الهجري

أوضحت دار الإفتاء أن جمادى الأولى هو خامس شهور السنة الهجرية، ويأتي بعد شهر ربيع الآخر، ويليه شهر جمادى الآخرة.

ويُذكر أن اسم جمادى ارتبط بفترة الشتاء وقت تسمية الشهور العربية، حيث كان الماء يتجمد بسبب شدة البرودة، ولذلك عُرفت الفترة باسم جمادى.

ويتميز اسم جمادى الأولى عن أغلب أسماء الشهور العربية من الناحية اللغوية، إذ إن الشهور العربية كلها مذكرة، باستثناء جمادى الأولى وجمادى الآخرة فهما مؤنثتان.

ترتيب الشهور الهجرية

تتكون السنة الهجرية من 12 شهرًا، يبدأ ترتيبها بشهر المحرم وينتهي بشهر ذي الحجة، وجاء ترتيبها على النحو التالي:

المحرم: أول شهور السنة الهجرية، وهو أحد الأشهر الحرم، وسُمي بذلك لأن العرب قبل الإسلام كانوا يحرمون القتال فيه.

صفر: ثاني شهور السنة الهجرية، وارتبطت تسميته بخلو ديار العرب من أهلها بسبب خروجهم للحرب، وقيل إن العرب كانوا يغزون فيه فيتركون من يلقونهم صفر المتاع.

ربيع الأول: الشهر الثالث، وجاءت تسميته نسبة إلى فصل الربيع وقت إطلاق الاسم عليه.

ربيع الآخر: ويُعرف أيضًا باسم ربيع الثاني، وسُمي بذلك لأنه جاء بعد شهر ربيع الأول.

جمادى الأولى: الشهر الخامس من السنة الهجرية، وارتبطت تسميته بوقت الشتاء وتجمّد الماء عند إطلاق الاسم عليه.

جمادى الآخرة: ويُعرف كذلك باسم جمادى الثانية، وجاءت تسميته لأنه يلي شهر جمادى الأولى.

رجب: أحد الأشهر الحرم، وارتبط اسمه بمعاني التعظيم وترك القتال، وقيل إن العرب كانوا يرجبون الرماح، أي ينزعون الأسنة منها ويتوقفون عن القتال.

شعبان: الشهر الثامن، وسُمي بذلك لتشعب الناس وتفرقهم، وقيل لتفرقهم في طلب المياه أو استعدادهم للغزو بعد شهر رجب.

رمضان: شهر الصيام عند المسلمين، وارتبطت تسميته بشدة الحر ورموض الشمس وقت إطلاق الاسم عليه.

شوال: الشهر الذي يأتي فيه عيد الفطر، وارتبطت تسميته بشولان النوق بأذنابها، وقيل لنقص وجفاف ألبانها.

ذو القعدة: أحد الأشهر الحرم، وسُمي بذلك لقعود العرب عن الغزو والترحال خلاله.

ذو الحجة: آخر شهور السنة الهجرية، وفيه موسم الحج وعيد الأضحى، وهو أيضًا أحد الأشهر الحرم.

أهمية استطلاع الهلال في تحديد بداية الشهور الهجرية

يمثل استطلاع الهلال خطوة أساسية في تحديد بدايات الشهور الهجرية، إذ يتم الإعلان عن نتيجة الرؤية بعد تحري الهلال في الموعد المحدد.

وبالنسبة لشهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريًا، يأتي الاستطلاع بعد مغرب يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، الموافق 29 ربيع الآخر، على أن تحدد نتيجة الرؤية موعد بداية الشهر الجديد.

ويترقب المسلمون إعلان دار الإفتاء المصرية بشأن نتيجة استطلاع الهلال، باعتبارها الجهة المختصة بإعلان بدايات الشهور الهجرية في مصر وفق الرؤية الشرعية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن عملية استطلاع أهلة الشهور العربية على مدار العام، بما يحدد التواريخ الهجرية المرتبطة بالعبادات والمناسبات الدينية المختلفة.